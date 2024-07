Clube da Série A anuncia demissão de CEO

(Foto: José Tramontin/Athletico)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 14:44 • Rio de Janeiro

O Athletico Paranaense anunciou nas redes sociais do clube, nesta segunda-feira (8), a demissão do CEO Alexandre Leitão. O dirigente já se despediu dos atletas e funcionários no CT do Caju.

- O Athletico Paranaense informa que, em comum acordo entre as partes, o CEO Alexandre Leitão deixou o clube na manhã desta segunda-feira. O clube agradece Alexandre Leitão pelo seu tempo no Athletico e deseja ao executivo sucesso na sua carreira. - publicou o Furacão, em suas redes sociais.

Antes de chegar em Curitiba em janeiro, Leitão foi CEO do Orlando City por sete anos, período em que o brasileiro Flávio Augusto da Silva era proprietário do clube americano. O executivo, inclusive, foi uma escolha do próprio Petraglia para ajudar nas negociações da SAF, e para ser responsável por toda a administração e operação do clube.

A ausência do dirigente a delegação que viajou para o jogo contra o Atlético-GO no último final de semana, causou um desentendimento com o presidente Mario Celso Petraglia. No entanto, Ana Lúcia Petraglia, filha do mandatário, é uma das opções para assumir o cargo.

O Athletico Paranaense volta aos gramados contra o Bahia pela 16ª rodada do Série A do Campeonato Brasileiro, na próxima quarta-feira (10), na Ligga Arena.

