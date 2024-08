Athletico-PR garante virada e leva vantagem sobre o Belgrano na Sul-Americana (Foto: Gabriel Machado/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 21:09 • Curitiba (PR)

O Athletico- PR conquistou um bom resultado em casa. Diante do Belgrano, em Curitiba, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, o time comandado por Martín Varini garantiu a vitória de virada por 2 a 1 e agora precisa de um empate para avançar na competição. Aos 30 segundos, Franco Jara abriu o placar do jogo colocando os argentinos a frente. Mas com gols de Erick e Christian, ambos com assistência do lateral Esquivel, o Furacão vira e leva vantagem para o jogo de volta.

A partida decisiva será no dia 22, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba na Argentina.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogo

No primeiro tempo, os donos da casa foram surpreendidos aos 30 segundos de bola rolando. Com assistência de Juan Velásquez, Franco Jara abriu o placar do jogo colocando o Belgrano em vantagem. O Athletico teve muita dificuldade de criação na primeira etapa, enquanto a equipe argentina avançava sobre o setor defensivo e cada vez mais sobre a área de Léo Linck.

Para igualar a partida, o cruzamento de Lucas Esquivel encontrou Erick, bem posicionado na pequena área, que subiu sozinho, cabeceou e empatou a partida em Curitiba aos 41 minutos.

Os comandados por Martín Varini estavam com força total em busca de levar a vantagem no jogo em casa. E na segunda etapa, novamente a bola alçada na área pelo lateral Esquivel encontrou, desta vez, Christian que cabeceou e virou o placar para o Furacão.

Minutos depois, o Belgrano chegou a igualar o placar, mas após revisão do VAR o gol foi anulado devido à falta na origem da jogada. Fim de jogo 2 a 1 para os donos da casa.

Athletico larga em vantagem por vaga na Sul-Americana (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

O que vem por aí?

As equipes voltam a se enfrentar pelo jogo de volta da Sul-Americana na próxima quinta (22). Antes disso, o Athletico-PR enfrenta o Juventude em casa, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (18) às 18h30. O Furacão está na 8ª posição da tabela com 29 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

Athletico-PR x Belgrano

Oitavas de final - Copa Sul-Americana

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 15 de agosto de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Ligga Arena (PR)

📺 Onde assistir: Paramount+ (serviço de streaming)

🟨 Arbitragem: Gery Vargas (BOL)

⚽ ESCALAÇÕES

ATHLETICO PARANAENSE (Técnico: Martín Varini)

Léo Linck; Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Christian, Fernandinho e João Cruz; Cuello, Canobbio e Mastriani.



BELGRANO (Técnico: Juan Cruz Real)

Ignácio Chicco; Alejandro Rebola, Matías Moreno e Meriano; Barinaga, Facundo Quignon, Esteban Rolón e Juan Velásquez; Metilli, Nicolás Fernández e Franco Jara.