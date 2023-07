Gols e teor de emoção não foram coisas que faltaram na tarde deste sábado (29), em Curitiba, no duelo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Athletico-PR e Cruzeiro. Com isso, o jogo que parecia mostrar considerável superioridade dos visitantes transformou o 2 a 1 do intervalo para os cruzeirenses em um bastante agitado 3 a 3 na Ligga Arena.



O resultado em questão deixou o Furacão na sexta posição, com 27 pontos, enquanto a Raposa está em 10° lugar, tendo 23 unidades conquistadas.



QUE ESTREIA!



Bastaram apenas sete minutos para o atacante Arthur Gomes transformar seu primeiro jogo com a camisa da equipe mineira em um momento inesquecível. Mostrando oportunismo, o camisa 19 se posicionou bem na segunda trave após falta batida por Lucas Silva no lado direito onde, depois do desvio de Neris, apenas tocou de cabeça pras redes. Marcador inaugurado na Ligga Arena pelo lado dos visitantes.



Enquanto o Athletico-PR aparentava viver uma clara situação onde o caráter de nervosismo para buscar o empate atrapalhava na execução de gestos técnicos, errando muitos passes, a equipe de Belo Horizonte se valia de linhas de marcação compactas e saídas em velocidade para o campo de ataque. E foi em um dos equívocos do adversário, ainda na saída de bola, que Wesley teve espaço para avançar no lado direito e cruzar rasteiro onde Arthur Gomes, de novo, tinha plenas condições para marcar e assim o fez.



CHANCE PARA REAGIR



Mesmo distante de fazer uma partida com bom nível técnico e tático, o Athletico-PR buscou forças para iniciar seu processo de reação onde a bola aérea foi determinante para reduzir a distância no placar. Em batida de falta no lado direito com Vitor Bueno, Madson não foi bem para cabecear na primeira trave, mas viu a bola cair no seu pé direito e acertou chute cruzado que superou Rafael Cabral e trouxe o time (e também o torcedor) do Furacão novamente para o confronto.



INACREDITÁVEL!



Os times sequer tinham demonstrado qual seria o cenário da partida na etapa complementar e um nome vindo do banco de reservas, Pablo, perdeu uma oportunidade gigantesca de deixar tudo igual na Ligga Arena. Depois de nova cobrança de falta executada por Vitor Bueno e com o toque de Madson, a bola atravessou a grande área e o centroavante, sem marcação, tocou com o pé e viu a pelota carimbar a trave direita de Rafael Cabral antes de sair.



EMOÇÃO (QUASE) SEM FIM

As alterações feitas no sentido de usar peças mais habituadas a titularidade no Athletico-PR fizeram com que o time mostrasse maior capacidade em ter o controle das ações e, consequentemente, fazendo o Cruzeiro se retrair no campo defensivo, preocupado em sustentar a dianteira aberta ainda na etapa inicial. Foi nesse ritmo que Pablo teve nova oportunidade (a bola passou na sua frente sem que ele conseguisse tocar pras redes) e Canobbio, em batida de fora da área para ótima defesa de Bento, tiveram boas chances de igualar o placar na Baixada.



A partir daí, o confronto que parecia se resumir as investidas dos anfitriões e a resistência cruzeirense na busca pela vitória se mostrou bem mais do que isso até o apito final. Isso porque Pablo, após jogada onde Canobbio fez o cruzamento e Madson ajeitou, Pablo finalmente deixou sua marca e colocou o 2 a 2 no marcador. Apenas quatro minutos depois, Wesley voltou a colocar o time mineiro na frente depois de grande jogada de Lucas Silva, mas Fernandinho, em penalidade cometida pelo goleiro Rafael Cabral em Canobbio, decretou o agitado placar de 3 a 3 na Ligga Arena.