A boa notícia é que o Athletico conta com a volta de titulares para o confronto: os volantes Erick, preservado, e Vidal, suspenso, ficaram de fora do jogo contra o Santos, na qual o CAP entrou majoritariamente com reservas. O zagueiro e capitão Thiago Heleno, que ficou de fora do jogo de ida, está confirmado para a partida após retornar ao time no fim de semana.