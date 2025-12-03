Decisão da arbitragem em Atlético-MG x Palmeiras repercute: 'Impressionante'

Atlético-MG e Palmeiras estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (3), em jogo decisivo da 37° rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo do duelo, uma decisão da arbitragem repercutiu muito nas redes sociais.

Até aqui, o Atlético-MG está perdendo para o Palmeiras por 2 a 0 na Arena MRV. No final do primeiro tempo, depois de uma entrada muito dura, Piquerez foi expulso. Em campo, Rafael Klein deu amarelo, mas o VAR chamou e ele mudou a decisão.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Verdão concordaram com a decisão do árbitro e se indignaram com o uruguaio. Veja o lance de Atlético-MG x Palmeiras e a repercussão:

Atlético-MG x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Fabio Barros/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Veja lance de Atlético-MG x Palmeiras e repercussão

Escalação do Verdão para o duelo

O ano de 2025 do Verdão está praticamente perdido, apesar de matematicamente o time de Abel Ferreira ainda ter baixas chances de conquistar o Campeonato Brasileiro se vencer Atlético-MG x Palmeiras. Na noite desta quarta-feira (3), contra o Atlético-MG, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, o técnico Abel Ferreira tem algumas baixas e, portanto, foi obrigado a mudar a aquipe. Atlético-MG x Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira.

O meia-atacante Felipe Anderson sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e é desfalque, enquanto Giay, Aníbal Moreno e Facundo Torres estão suspensos. Com isso, o treinador português escalou o Verdão com a seguinte formação para o duelo entre Atlético-MG x Palmeiras:

A escalação do Verdão tem: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Allan e Raphael Veiga; Flaco López e Vitor Roque.