Victor defende diretoria do Atlético-MG sobre planejamento e alerta sobre desfalques

Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 16:00 • Rio de Janeiro

Em momento bastante delicado vivido pelo Atlético-MG no Campeonato Brasileiro, com derrotas e goleadas em sequência, o CEO Bruno Muzzi deu uma entrevista coletiva, acompanhado do diretor de futebol, Victor Bagy, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Entre os vários assuntos, a dupla falou sobre o planejamento de elenco para 2024.

Victor defendeu a diretoria e disse que tudo seguiu o que vinha sendo feito nos anos anteriores.

-O planejamento para 2024 começou no início do segundo semestre de 2023. Todo planejamento é baseado em estatística. Há um estudo, que as principais equipes do futebol brasileiro e mundial, têm em média 28 jogadores de linha em seu elenco. Alguns um pouco mais, outros poucos menos. Não fugimos desse número - disse Victor.

O Atlético sofreu muito nos últimos jogos com os desfalques. Eram problemas de ordem médica, além de três atletas com as seleções para a disputa da Copa América. O diretor de futebol do Galo justificou o momento com a situação vivida.

-Quando você faz planejamento, você assume alguns riscos. Quando você tem um elenco menor, mas qualificado, você assume um risco. Mas não tem um planejamento que contemple você, em um período de Copa América, além das três convocações, que faziam parte do planejamento, você perde, em média, oito jogadores por jogo. Você ter um banco com 16, 17.

Assim, Victor garante que não existiu um erro de planejamento, considerando que as perdas foram por lesões.

-Eu não entendo como um erro de planejamento. Quando tivemos problemas com desfalques, a janela estava fechada. Há coisas que você não controla - finalizou.

O Atlético-MG entra em campo, na noite desta quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), contra o São Paulo, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro.