Zagueiro do Atlético-MG projeta decisão: “É guerra pra todo mundo”

Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 07:00 • Belo Horizonte

Neste sábado (19), o Atlético-MG entra em campo contra o Vasco, em São Januário às 18h30 (de Brasília) com a missão de eliminar o time carioca do caminho para a grande final da Copa do Brasil. O Galo chega ao Rio de Janeiro com a vantagem de 2 a 1 no placar e conta com o retorno de alguns jogadores.

O time carioca realizou um treino aberto no palco da partida, nesta sexta-feira (18), com cerca de 10 mil torcedores presentes e entoando cânticos como "amanhã é guerra".

Em entrevista coletiva, o zagueiro Lyanco comentou sobre a mobilização vascaína e reforçou que a postura do Galo será igualmente combativa.

- Eu cheguei a ver, mas eu acho que todo mundo sabe que é guerra para todo mundo, não só para eles. Não vou mentir, com certeza isso ajuda, tivemos isso na semana do jogo decisivo contra o Fluminense na Copa Libertadores. É guerra para todo mundo. Sabemos disso e estamos focados para o jogo de amanhã. Da mesma forma que eles têm a torcida apoiando, também vamos ter - afirmou o defensor.

Com mais tempo de preparação durante a pausa da data Fifa, o Galo aproveitou para ajustar o time e intensificar o trabalho na fisioterapia visando recuperar os atletas lesionados.

O técnico Gabriel Milito relacionou, para a grande decisão, os laterais Guilherme Arana e Rubens, que integravam o departamento médico.

Junior Alonso, Alan Franco e Eduardo Vargas, que serviam suas respectivas seleções durante a Data Fifa, também estão à disposição para o confronto.

Em contrapartida, Matías Zaracho, Bernard e Cadu seguem no departamento médico.

Lyanco não só ressaltou o período de treinamento do time, como também destacou a união do elenco e a força mental para seguir em busca dos objetivos na temporada.

- Foi uma semana muito produtiva, conversando bastante nos treinamentos e focando no jogo diante do Vasco. Essa Data Fifa é boa para uma recuperação, treina coisas que normalmente não temos tanto tempo para fazer. Nós estamos prontos. O mental, acredito que ajuda muito, a vontade de jogar esses tipos de jogos. Se somar tudo isso, dá uma força muito grande - destacou o zagueiro.

Neste sábado, o Galo entra em campo e joga pelo empate para chegar à grande final da Copa do Brasil. Quem se classificar em São Januário enfrenta o vencedor do confronto entre Flamengo e Corinthians.