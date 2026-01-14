Sem Sampaoli e principais jogadores, Atlético-MG busca primeira vitória no Mineiro
Galo enfrenta o North nesta quarta-feira às 19h30
Para o confronto contra o North, nesta quarta-feira (14), às 19h30, o técnico Jorge Sampaoli não comandará o Atlético à beira do campo. Além dele, os principais jogadores do elenco também não viajaram para Montes Claros. Após empatar com o Betim na estreia, o Galo busca sua primeira vitória no estadual.
O treinador argentino ficou em Belo Horizonte, onde segue com alguns dos atletas realizando sessões de treinamento na Cidade do Galo. Já para a partida válida pelo Campeonato Mineiro, a equipe será dirigida pelo auxiliar técnico Diogo Alves, que comanda o time no Norte de Minas.
Para o confronto, a tendência é que o treinador mantenha uma formação mista, combinando atletas das categorias de base com jogadores do elenco principal.
Outros jovens que não atuaram na última partida podem ganhar oportunidade no confronto no Norte de Minas. Ao todo, 11 atletas das categorias de base treinam com a equipe profissional a pedido do treinador argentino. Além disso, é esperado que jogadores do elenco principal que tiveram menos minutos na última temporada também recebam chances de atuar.
Lista de relacionados do Atlético para a partida
Goleiros: Gabriel Delfim, Kaio Assis e Robert Alves,
Zagueiros: Alonso, Samuel, Vitão e Vitor Hugo
Laterais: Natanael, Luis Gustavo e Kauã Pascini
Meias: Alan Franco, Cisse, Igor Toledo, Índio, Iseppe e Reinier
Atacantes: Cadu, Cauã Soares, Cuello, Murillo e Rony
Informações do jogo
North x Atlético-MG
2° rodada - Campeonato Mineiro
📆 Data e horário: quarta-feira (14) às 19h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena Credinor, Montes Claros
👁️ Onde assistir: Premiere
🟨 Arbitragem: André Luiz Skettino
🚩 Assistentes: Felipe Allan e Ricardo Junio
📺 VAR: Emerson de Almeida
