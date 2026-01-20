menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Atlético-MG anuncia numeração oficial para a temporada 2026: confira a camisa dos jogadores

Mudanças marcam a numeração, com destaque para Lyanco que usará nova camisa

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 20/01/2026
05:00
Atlético anuncia numeração para a temporada 2026 Foto: Pedro Souza / Atlético
imagem cameraAtlético anuncia numeração para a temporada 2026 (Foto: Pedro Souza / Atlético)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético anunciou a numeração oficial para a temporada 2026. Alguns jogadores trocaram de camisa, enquanto os reforços definiram os números que irão utilizar. Confira a numeração completa de todos os atletas do elenco atleticano.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético anunciou a numeração oficial para a temporada 2026. Alguns jogadores trocaram de camisa, enquanto os reforços definiram os números que irão utilizar. Confira a numeração completa de todos os atletas do elenco atleticano.

continua após a publicidade

A mudança mais notável na numeração do Atlético foi a do zagueiro Lyanco, que deixou a camisa 4 para assumir a 13, anteriormente usada por Guilherme Arana, agora no Fluminense. O número 13 tem forte significado para a torcida e mantém uma ligação histórica com o clube.

Aposte na vitória do Atlético no Campeonato Mineiro

Outras alterações também ocorreram: Ruan deixou a 16 e herdou a 4 de Lyanco, enquanto Iván Román passou a usar a camisa 3, que estava vaga.

Os reforços também definiram seus números: Maycon ficou com a 8, antes de Fausto Vera, emprestado ao River Plate; Victor Hugo escolheu a 30; Ângelo Preciado, a 23; Renan Lodi, a 16; e Alan Minda, a 27.

continua após a publicidade

A tradicional e simbólica camisa 9 ainda está vaga, mas deve ser ocupada por Mateo Cassierra. O atacante, que pertence ao Zenit, tem um pré-acordo com o Galo e deve chegar para assumir o número clássico de centroavante.

Lyanco usará a camisa 13 (reprodução Instagram Lyanco)
Lyanco usará a camisa 13 (reprodução Instagram Lyanco)

Numeração oficial do Atlético

Confira a numeração completa do Galo para a temporada 2026:

Goleiros
1 – Gabriel Delfim
22 – Everson
46 – Pedro Cobra

Zagueiros
03 – Ivan Román
04 – Ruan
06 – Alonso
13 – Lyanco
14 – Vitor Hugo
34 – Samuel
40 – Vitão

Laterais
02 – Natanael
16 – Renan Lodi
23 – Preciado
32 – Luis Gustavo
36 – Kauã Pascini

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Volantes
05 – Alexsander
08 – Maycon
17 – Igor Gomes
20 – Patrick
21 – Franco
30 – Victor Hugo
35 – Igor Toledo
38 – Índio
39 – Mamady Cissé

Meias
10 – G. Scarpa
11 – Bernard
19 – Reinier
48 – Iseppe

Atacantes
07 – Hulk
27 – Alan Minda
28 – Cuello
29 – Cauã Soares
33 – Rony
37 – Jr. Santos
41 – Murillo
42 – Cadu
77 – Biel
92 – Dudu

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias