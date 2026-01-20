Atlético-MG anuncia numeração oficial para a temporada 2026: confira a camisa dos jogadores
Mudanças marcam a numeração, com destaque para Lyanco que usará nova camisa
O Atlético anunciou a numeração oficial para a temporada 2026. Alguns jogadores trocaram de camisa, enquanto os reforços definiram os números que irão utilizar. Confira a numeração completa de todos os atletas do elenco atleticano.
A mudança mais notável na numeração do Atlético foi a do zagueiro Lyanco, que deixou a camisa 4 para assumir a 13, anteriormente usada por Guilherme Arana, agora no Fluminense. O número 13 tem forte significado para a torcida e mantém uma ligação histórica com o clube.
Outras alterações também ocorreram: Ruan deixou a 16 e herdou a 4 de Lyanco, enquanto Iván Román passou a usar a camisa 3, que estava vaga.
Os reforços também definiram seus números: Maycon ficou com a 8, antes de Fausto Vera, emprestado ao River Plate; Victor Hugo escolheu a 30; Ângelo Preciado, a 23; Renan Lodi, a 16; e Alan Minda, a 27.
A tradicional e simbólica camisa 9 ainda está vaga, mas deve ser ocupada por Mateo Cassierra. O atacante, que pertence ao Zenit, tem um pré-acordo com o Galo e deve chegar para assumir o número clássico de centroavante.
Numeração oficial do Atlético
Confira a numeração completa do Galo para a temporada 2026:
Goleiros
1 – Gabriel Delfim
22 – Everson
46 – Pedro Cobra
Zagueiros
03 – Ivan Román
04 – Ruan
06 – Alonso
13 – Lyanco
14 – Vitor Hugo
34 – Samuel
40 – Vitão
Laterais
02 – Natanael
16 – Renan Lodi
23 – Preciado
32 – Luis Gustavo
36 – Kauã Pascini
Volantes
05 – Alexsander
08 – Maycon
17 – Igor Gomes
20 – Patrick
21 – Franco
30 – Victor Hugo
35 – Igor Toledo
38 – Índio
39 – Mamady Cissé
Meias
10 – G. Scarpa
11 – Bernard
19 – Reinier
48 – Iseppe
Atacantes
07 – Hulk
27 – Alan Minda
28 – Cuello
29 – Cauã Soares
33 – Rony
37 – Jr. Santos
41 – Murillo
42 – Cadu
77 – Biel
92 – Dudu
