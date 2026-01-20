Atlético-MG anuncia numeração oficial para a temporada 2026: confira a camisa dos jogadores

O Atlético anunciou a numeração oficial para a temporada 2026. Alguns jogadores trocaram de camisa, enquanto os reforços definiram os números que irão utilizar. Confira a numeração completa de todos os atletas do elenco atleticano.

A mudança mais notável na numeração do Atlético foi a do zagueiro Lyanco, que deixou a camisa 4 para assumir a 13, anteriormente usada por Guilherme Arana, agora no Fluminense. O número 13 tem forte significado para a torcida e mantém uma ligação histórica com o clube.

Outras alterações também ocorreram: Ruan deixou a 16 e herdou a 4 de Lyanco, enquanto Iván Román passou a usar a camisa 3, que estava vaga.

Os reforços também definiram seus números: Maycon ficou com a 8, antes de Fausto Vera, emprestado ao River Plate; Victor Hugo escolheu a 30; Ângelo Preciado, a 23; Renan Lodi, a 16; e Alan Minda, a 27.

A tradicional e simbólica camisa 9 ainda está vaga, mas deve ser ocupada por Mateo Cassierra. O atacante, que pertence ao Zenit, tem um pré-acordo com o Galo e deve chegar para assumir o número clássico de centroavante.

Lyanco usará a camisa 13 (reprodução Instagram Lyanco)

Numeração oficial do Atlético

Confira a numeração completa do Galo para a temporada 2026:

Goleiros

1 – Gabriel Delfim

22 – Everson

46 – Pedro Cobra

Zagueiros

03 – Ivan Román

04 – Ruan

06 – Alonso

13 – Lyanco

14 – Vitor Hugo

34 – Samuel

40 – Vitão

Laterais

02 – Natanael

16 – Renan Lodi

23 – Preciado

32 – Luis Gustavo

36 – Kauã Pascini

Volantes

05 – Alexsander

08 – Maycon

17 – Igor Gomes

20 – Patrick

21 – Franco

30 – Victor Hugo

35 – Igor Toledo

38 – Índio

39 – Mamady Cissé

Meias

10 – G. Scarpa

11 – Bernard

19 – Reinier

48 – Iseppe

Atacantes

07 – Hulk

27 – Alan Minda

28 – Cuello

29 – Cauã Soares

33 – Rony

37 – Jr. Santos

41 – Murillo

42 – Cadu

77 – Biel

92 – Dudu