No Atlético desde janeiro de 2021, Caetano é peça-chave do projeto do Galo em busca de títulos, um dos motivos que pesou a favor de sua permanência no clube. A partir da chegada do dirigente, o clube mineiro tem se notabilizado pelos altos investimentos na montagem do elenco, na intenção de competir em igualdade de condições com Flamengo e Palmeiras.