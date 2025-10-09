Atuação de Fausto Vera pelo Atlético-MG é elogiada por torcedores

O Atlético-MG venceu o Sport por 3 a 1, na noite da última quarta-feira (8), na Arena MRV, em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para substituir Alan Franco, que foi convocado, o escolhido por Sampaoli foi Fausto Vera, que teve boa atuação e rendeu elogios da torcida atleticana.

O Atlético-MG venceu o Sport por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (8), na Arena MRV, em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para substituir Alan Franco, que foi convocado, o escolhido por Sampaoli foi Fausto Vera, que teve boa atuação e rendeu elogios da torcida atleticana.

O jogador havia sido reserva nas últimas três partidas e sequer entrou, contra Fluminense, Juventude e Mirassol, ambas pelo Brasileirão. Para a partida contra o Sport o jogador iniciou jogando e foi consistente tanto parte defensiva, fechando bem as ações pelo meio, quanto na parte ofensiva, inciando a criação de jogadas e fazendo bem a transição do primeiro bloco para o bloco de ataque.

Segundo o site de R10 Score, especializado em estatísticas, o jogador argentino teve 98% de acerto de passes (60/61) sendo 16 desses, passes progressivos, que resultam em jogadas ofensivas. Além disso, também obteve 4 recuperações de bola e 6 interceptações.

A atuação do meio campista rendeu boas críticas da torcida nas redes sociais. Veja a repercussão:

Entrevista de Fausto Vera pós Atlético e Sport

Após a partida o atleta analisou o jogo e disse sobre estar ganhando sequência aos poucos, algo que não vinha acontecendo antes da chegada de Sampaoli.

"Uma alegria vencer em casa, é continuar trabalhando, não relaxar. Uma vitória de muitas que tem que vir pela frente. Temos que ter essa mentalidade, uma mentalidade grande e continuar vencendo"

"Infelizmente não depende só do jogador, eu estou tranquilo, o ano inteiro passei treinando bem para ter a oportunidade e poder aproveitar; continuar trabalhando assim.

Fausto Vera é elogiado pela torcida (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como foi o jogo?

O Atlético teve uma boa atuação coletiva, dominou as ações desde o início e construiu a vitória com gols de Vitor Hugo, Guilherme Arana e Rony. Derik Lacerda descontou para o time pernambucano, de pênalti.

A equipe comandada por Jorge Sampaoli apresentou uma postura mais agressiva e compacta, aproveitando erros defensivos do adversário para definir o placar com relativa tranquilidade. O resultado coloca o galo de volta no caminho das vitórias na competição levando o time a 32 pontos.