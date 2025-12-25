Títulos e rebaixamento: Confira o desempenho das categorias de base do Atlético-MG em 2025
Galo teve ano mágico no sub-17, enquanto o sub-20 precisou se reconstruir
A temporada de 2025 foi intensa para as categorias de base do Atlético, com um ano marcado por conquistas relevantes em algumas faixas etárias, mas também por desafios significativos. Enquanto o clube celebrou títulos importantes, outra categoria acabou rebaixada, o que resultou em um grande trabalho de reformulação de atletas.
Sub-17, a joia atleticana
A categoria Sub-17 do Atlético viveu uma temporada especial, marcada por grandes conquistas e pela afirmação de jovens atletas como promessas do clube. Ao longo do ano, os Crias do Galo empilharam títulos importantes e tiveram atuações de destaque que reforçaram a força do trabalho desenvolvido na base.
O time levantou o troféu da Alcans South America Cup, conquistou o Campeonato Brasileiro em uma virada histórica na Arena MRV, que entrou para a história como o primeiro título alvinegro no estádio; e fechou a temporada com a conquista do Campeonato Estadual, coroando um ano praticamente perfeito para a categoria.
Entre os principais destaques da equipe estiveram Cauã Soares, artilheiro do time na temporada com 22 gols, e Jonatas, que marcou 19 vezes. Riquelme e o lateral Pascini também tiveram papel fundamental, liderando o ranking de assistências do elenco.
Além disso, o bom desempenho coletivo resultou em oito atletas convocados para a Seleção Brasileira da categoria, com destaque para o zagueiro Vitão e o goleiro Kaio Assis, que disputaram a Copa do Mundo Sub-17.
Rebaixamento e reformulação no sub-20
O Sub-20 do Atlético enfrentou a temporada de 2025 com grandes desafios, sendo a categoria que mais sofreu adversidades ao longo do ano. Em meio a dificuldades e à necessidade de reconstrução, a equipe acabou rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
Diante desse cenário, o técnico Leandro Zago, junto à diretoria das categorias de base, conduziu um processo de reestruturação completo. Foram dispensados 22 jogadores e contratados 15 novos atletas, dando início praticamente a um novo projeto para a categoria.
O principal destaque ofensivo do Sub-20 do Atlético em 2025 foi o atacante Louback, artilheiro da equipe com 15 gols, distribuídos entre o Estadual, o Brasileiro e a Copa do Brasil.
Na meta, o goleiro Robert se destacou cedo na temporada, sendo convocado para a Seleção Brasileira e ajudando na conquista do Sul-Americano antes de ser promovido ao elenco profissional. Já no segundo semestre, Pedro Cobra integrou a Seleção Sub-20 e disputou a Copa do Mundo da categoria no Chile
