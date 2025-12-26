Quem são as joias da base do Atlético-MG que devem ganhar espaço no profissional em 2026?

As categorias de base do Atlético atravessam um momento marcado por contrastes entre diferentes gerações. Enquanto o time sub-17 é apontado como uma verdadeira “geração de ouro”, reunindo atletas convocados para seleções de base e já observados por grandes clubes europeus, o sub-20 vive um cenário distinto. A categoria passou por uma profunda reformulação, dando início a um novo projeto esportivo, com mudanças estruturais e renovação do elenco.

Os jovens que mais se destacaram e despertaram a atenção de Jorge Sampaoli e de sua comissão técnica irão se reapresentar junto ao elenco profissional no dia 2 de janeiro. Eles formarão uma equipe composta por atletas da base e jogadores menos utilizados do time principal, que ficará responsável pela disputa da fase inicial do Campeonato Mineiro.

Enquanto isso, o restante do elenco profissional, formado pelos atletas considerados titulares ou indispensáveis, seguirá uma preparação específica visando o Campeonato Brasileiro. Em 2026, a competição nacional terá início de forma antecipada, já no fim do mês de janeiro, exigindo um planejamento diferenciado desde o começo da temporada.

Jovens da base do Atlético (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

As joias do Atlético que vão integrar o profissional

Nove atletas das categorias de base foram selecionados para integrar o elenco profissional neste primeiro momento. Além deles, alguns jovens já vinham participando do grupo principal desde a temporada passada, mesmo mantendo atuação frequente pelas equipes de base.

Os escolhidos são: Luis Gustavo (lateral-direito, 19 anos), Kauã Pascini (lateral-esquerdo, 17 anos), Samuel (zagueiro, 19 anos), Vitão (zagueiro, 17 anos), Igor Toledo (volante, 19 anos), Cissé (volante, 18 anos), Hendel (Índio) (meio-campista, 17 anos), Murillo (atacante, 19 anos) e Cauã Soares (atacante, 17 anos).

Além desse grupo, outros nomes formados no clube, como Gabriel Veneno (atacante, 16 anos) e Wallysson Mosquito (atacante, 17 anos), que já treinavam com o elenco profissional, também estarão integrados ao grupo. Confira alguns destaques:

Cauã Soares - O atacante de 17 anos teve uma temporada de destaque pelo sub-17 do Galo, terminando como artilheiro da equipe com 22 gols marcados. O jogador se sobressai pelo faro de gol, bom posicionamento em campo e, principalmente, pela força física, considerada acima da média para atletas da sua idade.

Cauã Soares em Atlético x Grêmio pela final do brasileiro sub-17 (Foto: Rafael Leandro / Atlético)

Vitão - O zagueiro, de apenas 17 anos, atuou tanto pelo sub-17 quanto pelo sub-20 do Galo ao longo da temporada. Conhecido pela liderança em campo, pela qualidade na marcação e pela saída de bola, ele foi convocado para a seleção brasileira da categoria, participando da Copa do Mundo sub-17 e ajudando a equipe a chegar à semifinal do torneio.

Vitão em treinamento na Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético

Gabriel Veneno - Com apenas 16 anos, o jovem atacante já é considerado uma das maiores promessas da base do Galo. Atuando preferencialmente pela ponta esquerda, se destaca pela velocidade, agilidade nos dribles e rapidez de raciocínio na execução das jogadas. Seu primeiro contrato profissional estipulou uma multa rescisória para transferências internacionais fixada em 60 milhões de euros, cerca de 385 milhões de reais.