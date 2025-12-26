menu hamburguer
Atlético Mineiro

Quem são as joias da base do Atlético-MG que devem ganhar espaço no profissional em 2026?

Jovens iniciarão o Campeonato Mineiro juntamente com alguns profissionais

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 26/12/2025
14:00
Sub-17 do Atlético comemora título do Brasileirão da categoria (Foto: Rafael Leandro / Atlético)
imagem cameraSub-17 do Atlético comemora título do Brasileirão da categoria (Foto: Rafael Leandro / Atlético)

As categorias de base do Atlético atravessam um momento marcado por contrastes entre diferentes gerações. Enquanto o time sub-17 é apontado como uma verdadeira “geração de ouro”, reunindo atletas convocados para seleções de base e já observados por grandes clubes europeus, o sub-20 vive um cenário distinto. A categoria passou por uma profunda reformulação, dando início a um novo projeto esportivo, com mudanças estruturais e renovação do elenco.
As categorias de base do Atlético atravessam um momento marcado por contrastes entre diferentes gerações. Enquanto o time sub-17 é apontado como uma verdadeira "geração de ouro", reunindo atletas convocados para seleções de base e já observados por grandes clubes europeus, o sub-20 vive um cenário distinto. A categoria passou por uma profunda reformulação, dando início a um novo projeto esportivo, com mudanças estruturais e renovação do elenco.

Os jovens que mais se destacaram e despertaram a atenção de Jorge Sampaoli e de sua comissão técnica irão se reapresentar junto ao elenco profissional no dia 2 de janeiro. Eles formarão uma equipe composta por atletas da base e jogadores menos utilizados do time principal, que ficará responsável pela disputa da fase inicial do Campeonato Mineiro.

Enquanto isso, o restante do elenco profissional, formado pelos atletas considerados titulares ou indispensáveis, seguirá uma preparação específica visando o Campeonato Brasileiro. Em 2026, a competição nacional terá início de forma antecipada, já no fim do mês de janeiro, exigindo um planejamento diferenciado desde o começo da temporada.

Jovens da base do Atlético (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
Jovens da base do Atlético (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

As joias do Atlético que vão integrar o profissional

Nove atletas das categorias de base foram selecionados para integrar o elenco profissional neste primeiro momento. Além deles, alguns jovens já vinham participando do grupo principal desde a temporada passada, mesmo mantendo atuação frequente pelas equipes de base.

Os escolhidos são: Luis Gustavo (lateral-direito, 19 anos), Kauã Pascini (lateral-esquerdo, 17 anos), Samuel (zagueiro, 19 anos), Vitão (zagueiro, 17 anos), Igor Toledo (volante, 19 anos), Cissé (volante, 18 anos), Hendel (Índio) (meio-campista, 17 anos), Murillo (atacante, 19 anos) e Cauã Soares (atacante, 17 anos).

Além desse grupo, outros nomes formados no clube, como Gabriel Veneno (atacante, 16 anos) e Wallysson Mosquito (atacante, 17 anos), que já treinavam com o elenco profissional, também estarão integrados ao grupo. Confira alguns destaques:

Cauã Soares - O atacante de 17 anos teve uma temporada de destaque pelo sub-17 do Galo, terminando como artilheiro da equipe com 22 gols marcados. O jogador se sobressai pelo faro de gol, bom posicionamento em campo e, principalmente, pela força física, considerada acima da média para atletas da sua idade.

Cauã Soares em Atlético x Grêmio pela final do brasileiro sub-17 (Foto: Rafael Leandro / Atlético)
Cauã Soares em Atlético x Grêmio pela final do brasileiro sub-17 (Foto: Rafael Leandro / Atlético)

Vitão - O zagueiro, de apenas 17 anos, atuou tanto pelo sub-17 quanto pelo sub-20 do Galo ao longo da temporada. Conhecido pela liderança em campo, pela qualidade na marcação e pela saída de bola, ele foi convocado para a seleção brasileira da categoria, participando da Copa do Mundo sub-17 e ajudando a equipe a chegar à semifinal do torneio.

Vitão, zagueiro da base, terá sua primeira oportunidade no time titular principal (Foto: Pedro Souza / Atlético
Vitão em treinamento na Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético

Gabriel Veneno - Com apenas 16 anos, o jovem atacante já é considerado uma das maiores promessas da base do Galo. Atuando preferencialmente pela ponta esquerda, se destaca pela velocidade, agilidade nos dribles e rapidez de raciocínio na execução das jogadas. Seu primeiro contrato profissional estipulou uma multa rescisória para transferências internacionais fixada em 60 milhões de euros, cerca de 385 milhões de reais.

Gabriel Veneno em jogo da base do Atlético — Foto: Foto: Fabio Pinel / Atlético
Gabriel Veneno em jogo da base do Atlético (Foto: Foto: Fabio Pinel / Atlético)

