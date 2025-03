Reforço do Atlético-MG chega para retomar parceria com Cuca

O zagueiro Vítor Hugo desembarcou nesta terça-feira (11) em Belo Horizonte para retomar a parceria com o técnico do Atlético-MG, Cuca, com quem trabalhou no Palmeiras em 2016. O jogador vai fazer exames médicos e assinar contrato com o Galo até o fim da temporada, emprestado pelo Bahia.

Na chegada, Vítor Hugo fez questão de relembrar os bons momentos vividos sob o comando do técnico Cuca:

- Fomos campeões juntos em 2016 no Palmeiras e agora espero aqui ter tantas alegrias quanto lá ou até mais. O Galo merece muitos títulos. Já está perto de um, o Mineiro deste ano. Estarei na torcida. Quando estiver em campo vamos conquistar mais títulos juntos – afirmou o zagueiro.

Vítor Hugo, o 10º reforço do Atlético-MG para 2025, foi uma indicação do treinador.

- É um professor muito querido, fomos felizes trabalhando juntos lá no Palmeiras e fico feliz por ter esse reconhecimento do trabalho que a gente faz. Tento trabalhar sério em todos os lugares. Valeu a pena o trabalho bem-feito que a gente fez há anos. Agora, espero que ele possa ver um novo Vitor Hugo, mais experiente – disse o zagueiro de 33 anos.

A concorrência com os titulares Lyanco e Junior Alonso não preocupa o novo reforço do Atlético-MG:

- Venho acompanhando os jogos do Galo e vejo que tanto o Lyanco como o Junior têm feito um grande trabalho. É muito bacana ver o entrosamento deles e estou chegando para somar. Espero que eles continuem trabalhando muito bem e que continuem dando alegria para o torcedor. Eu chego para fortalecer. É sempre bom ter uma sombra importante e motivá-los a continuar entregando o melhor – afirmou Vítor Hugo.

Vítor Hugo tem passagens pelo futebol da Itália, Turquia e Grécia

Revelado pelo Santo André, em 2010, Vitor Hugo Franchescoli de Souza, natural de Curitiba, passou por Sport, Ituano e Ceará até chegar ao América-MG, em 2013. No Coelho, o zagueiro se destacou e foi comprado pelo Palmeiras em 2015. No Verdão, participou da conquista da Copa do Brasil em 2015 e do Campeonato Brasileiro em 2016, quando trabalhou com o técnico Cuca.

Do Palmeiras, o zagueiro canhoto transferiu-se para a Fiorentina, clube que defendeu em 55 jogos por duas temporadas, até retornar ao Verdão, em 2019. Em 2021, Vítor Hugo foi para o Trabzonspor, da Turquia. Em 2023, o jogador chegou ao Bahia. No ano seguinte, foi emprestado ao Panathinaikos, da Grécia, e retornou no meio da temporada, mas vinha sendo pouco aproveitado pelo técnico Rogério Ceni. Ele tem contrato com o clube baiano até dezembro de 2026.