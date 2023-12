Com troca de técnico no meio da temporada e o nível dificuldade deste Brasileirão, o Galo chegou a se assustar em determinados momentos quando se viu na 13º posição da tabela e enfrentou um jejum de oito jogos sem vitórias. Mas na 18ª rodada, já com Felipão, a vitória em cima do São Paulo no Morumbi reascendeu uma esperança para a equipe.