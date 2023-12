A temporada do Atlético-MG em 2024 terá um calendário bem cheio. O Galo começa o ano com o Campeonato Mineiro, no qual foi campeão na última edição. Ãlém do Brasileirão, também disputará a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. Inclusive, diferente de 2023, no continental estreia já na fase de grupos da competição, por conta da classificação no Brasileiro deste ano.