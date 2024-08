Milito fala em ‘crise futebolística’ após novo revés do Atlético-MG

Atlético-MG perdeu em casa na noite deste sábado (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 00:37 • Rio de Janeiro

Gabriel Milito demonstrou preocupação após a derrota do Atlético-MG para o Fluminense nesse sábado, no Mineirão. Ciente do momento ruim do time no Brasileirão, que não vence há quatro jogos, o treinador argentino falou que o time passa por uma “crise futebolística”.

- Claramente, o desempenho não é aquele que a equipe deve ter. Não estamos jogando bem, estamos jogando mal. Estamos atravessando uma crise futebolista preocupante, concedendo gols com muita facilidade aos adversários - considerou Milito.

Com o revés por 2 a 0 diante do Fluminense, o Atlético-MG chegou a 31 gols sofridos em 22 jogos no Brasileirão. O time ocupa apenas a oitava posição na tabela, distante 16 pontos do líder Botafogo.

Para Gabriel Milito, um dos problemas do time passa pela questão anímica, que não melhorou nem com a classificação às quartas de final da Libertadores.

- O time está com falta de confiança, com um estado de ânimo (abaixo). Eu pensei que a classificação às quartas da Libertadores nos daria mais ânimo para enfrentar o Campeonato Brasileiro, mas não. Hoje (sábado) voltamos a ver que o time está abaixo do nível que tinha.

E o treinador do Atlético-MG não se eximiu de culpa. Na avaliação de Milito, ele também é responsável pelo desempenho abaixo do esperado.

- Agora estamos atravessando uma crise, e eu devo ser responsável pela crise, esportivamente falando.

