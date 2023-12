E teve artilharia!

O Atlético-MG terminou o ano com um jogador no posto de artilharia da competição. Paulinho foi o mais goleador do Brasileirão, com 20 gols. O camisa 10 do time mineiro conseguiu ultrapassar nomes que saíram fortes na disputa, como Tiquinhos Soares (com 17) e Hulk e Luís Suárez (com 15 gols).