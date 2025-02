Jovem zagueiro chileno deve assinar com o Atlético-MG

O Atlético-MG deve anunciar, nesta quarta-feira (26), a contratação do jovem zagueiro chileno Iván Román, de 18 anos. O jogador, que pertence ao Palestino, do Chile, vai passar por exames médicos em Belo Horizonte e, se aprovado, assina contrato por cinco temporadas. O Galo deve pagar 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 8,6 milhões) ao clube chileno. A informação do interesse atleticano em Iván Román foi divulgada inicialmente pelo canal “Bica Galo”.

Iván Román tem várias passagens pelas seleções de base do Chile e foi titular em boa parte do Campeonato Sul-Americano Sub 20, recentemente disputado na Venezuela e conquistado pelo Brasil. Ele participou de oito jogos e marcou um gol.

O jovem zagueiro tem 1,83m, é destro e faz parte do grupo profissional do Palestino desde 2023, com 42 partidas, três gols e duas assistências. No ano passado, com o time chileno, Iván Román disputou a fase de grupos da Copa Libertadores, caiu para a Copa Sul-Americana e foi eliminado pelo Independiente Medellín, da Colômbia, nas oitavas de final.

Atlético-MG continua em busca de zagueiro para atender o técnico Cuca

A posição de zagueiro é uma das que o técnico Cuca pediu para a diretoria reforçar o elenco para a temporada – o grupo conta com os titulares Lyanco e Júnior Alonso e os reservas Igor Rabello e Rômulo, revelação da base.

A chegada do jovem chileno, no entanto, não significa que o Atlético-MG desistiu de contratar um jogador mais experiente. O nome mais próximo de acerto com o Galo continua sendo o do colombiano Yerry Mina, do Cagliari, da Itália. No entanto, a diretoria atleticana deve esperar o fim do contrato do jogador com o clube italiano, em junho, para contratá-lo sem custos.

Se confirmado, Iván Román será o oitavo reforço do Atlético-MG para a temporada. Nessa janela de transferência, o clube movimentou mais de R$ 100 milhões para contratar os atacantes Rony, Júnior Santos e Cuello, os volantes Gabriel Menino e Patrick e os laterais Natanael e Caio Paulista.