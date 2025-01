Paulo Bracks é o novo CSO do Atlético-MG

O Atlético-MG apresenta, nesta sexta-feira (24), Paulo Bracks, de 43 anos, como o novo Chief Sporting Officer (CSO). O acerto com o profissional foi anunciado na tarde da quinta-feira, e a primeira entrevista do dirigente será na sede de Lourdes, em Belo Horizonte, às 14h30. Bracks estava no Santos e pediu demissão no início da semana para acertar com o Galo.

Segundo o clube, Paulo Bracks será responsável por todo projeto esportivo do Atlético-MG e cuidará de diversos setores, como categorias de base, futebol feminino, futebol profissional, orçamento e integração do CIGA (Centro de Informação do Galo) com comissão técnica. A dedicação será exclusiva ao clube.

A contratação de Paulo Bracks não alterará o trabalho de Victor Bagy, gerente de futebol do Atlético-MG. O ex-goleiro seguirá com as devidas atribuições, como interação/mediação com atletas e diretoria.

Bracks é formado em Direito e tem vasta experiência no futebol

Natural de Belo Horizonte, Paulo Bracks começou trabalhando na área na Federação Mineira de Futebol (FMF), como diretor de competições entre 2014 e 2018. Depois, ele foi diretor executivo nas categorias de base e no profissional do América até 2020.

A primeira experiência fora de Belo Horizonte foi no Internacional, clube em que exerceu a mesma função da do América. Foram dois anos no clube gaúcho antes de se transferir para o Vasco, em maio de 2022, com a missão de contribuir para o acesso para a Série A do Brasileiro. Bracks foi demitido pela 777 Partners, então sócia majoritária da SAF do clube, no final de 2023. Por fim, trabalhou no Santos de junho de 2024 até a semana passada.

Paulo Bracks é formado em Direito pela Faculdade Milton Campos e fez pós-graduação em direito desportivo e negócios no esporte no Centro de Estudos em Direito e Negócios.