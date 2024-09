Mascote do Atlético-MG: veja versões e história

Mascote do Atlético-MG é o Galo, criado pelo cartunista Fernando Pieruccetti (Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 08:32 • São Paulo

A mascote do Atlético-MG, o Galo, é um dos símbolos mais icônicos do futebol brasileiro. Sua origem remonta à década de 1930, quando a imprensa mineira, ao descrever a postura agressiva e combativa do time em campo, começou a associar o Atlético à figura de um galo de briga. O Galo é conhecido por ser um animal valente, resistente e que nunca recua, características que se alinhavam perfeitamente com o estilo de jogo do Atlético-MG.

Foi em 1945 que o cartunista Fernando Pieruccetti, conhecido como "Mangabeira", oficializou a imagem do Galo como a mascote do Atlético-MG. Mangabeira foi responsável pela criação de mascotes para vários clubes mineiros, e ao Atlético ele concedeu um Galo altivo, representando a determinação e a raça que definem a trajetória do clube.

Evolução mascote do Atlético-MG

Desde sua criação, o Galo, mascote do Atlético-MG, passou por várias adaptações e evoluções, principalmente à medida que o marketing esportivo se consolidava no Brasil. No início, o Galo era retratado de maneira mais simples e cartunesca, com traços leves que refletiam o estilo da época. Com o passar dos anos, a mascote foi ganhando uma aparência mais moderna, com traços mais definidos e uma postura mais dinâmica.

Nos estádios, o Galo é uma presença constante, animando os torcedores antes e durante os jogos. Sua imagem foi ganhando popularidade, sendo utilizada em bandeiras, uniformes, e produtos licenciados do clube. A mascote do Atlético-MG tornou-se um símbolo querido pela torcida, que vê nele um reflexo da alma atleticana: guerreira e indomável.

Durante as partidas do clube, a mascote do Atlético-MG tem uma função especial: ele é o responsável por animar a torcida antes do início dos jogos e nos intervalos. Vestido com o uniforme do clube, o Galo circula pelo campo e pelas arquibancadas, interagindo com os torcedores e incentivando o time em campo. Além disso, a mascote participa de eventos promocionais do clube, como apresentação de novos jogadores, campanhas sociais e visitas a escolas e hospitais.

Nos últimos anos, o Galo foi modernizado para se adaptar às plataformas digitais. Hoje, ele está presente nas redes sociais do clube, participando de campanhas e vídeos promocionais que ajudam a reforçar a identidade como mascote do Atlético-MG junto a seus torcedores, especialmente os mais jovens.

Curiosidades

O Galo, mascote do Atlético-MG, já apareceu em várias versões comemorativas ao longo dos anos. Em ocasiões especiais, como conquistas de títulos importantes, a mascote é retratado com trajes temáticos, celebrando as vitórias do clube. Um exemplo é a comemoração da Copa Libertadores de 2013, quando o Galo foi retratado em posição de campeão, simbolizando a imortalidade do time.

Além disso, o clube criou o "Galinho", uma versão infantil da mascote do Atlético-MG, que aparece em eventos dedicados ao público mais jovem. O Galinho é muito querido pelas crianças e ajuda a reforçar o vínculo entre o clube e suas novas gerações de torcedores.