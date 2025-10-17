Libertadores e Rebaixamento; confira chances do Atlético-MG após empate
Chance de rebaixamento caem; Libertadores se mantém distante
Nesta quarta-feira (15), o Atlético-MG empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro na Arena MRV, em jogo válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. Com o empate o Atlético diminui as chances de rebaixamento, mas vê sonho por uma vaga na Libertadores se manter distante.
Antes do empate com o Cruzeiro, as chances do Galo cair para a segunda divisão eram de aproximadamente 10%. Após conquistar um pontinho no clássico, o time viu esse número diminuir quase pela metade, chegando em apenas 5,5% de chances de jogar a Série B.
Já a classificação para a Libertadores segue sendo uma realidade muito distante do alvinegro. Antes as chances eram de 1,5% e agora chegam em 1,9%. Aumento de apenas 0,4%, números que não interferem pouco nesta reta final do Campeonato Brasileiro.
Outra maneira de conquistar a vaga na competição internacional é vencendo a Copa Sul-Americana. O Galo está na semifinal e na próxima terça feira (21) inicia o confronto contra o Independiente del Valle em busca de uma vaga na final do torneio.
Chances por pontuação
O Atlético ocupa a 14° colocação com 33 pontos. Confira algumas probabilidades de classificar para a Libertadores e de rebaixamento de acordo com cada pontuação.
LIBERTADORES
- 48 pontos - 0.0 %
- 49 pontos - 0.007 %
- 50 pontos - 0.1 %
- 51 pontos - 0.7%
- 52 pontos - 3.4 %
- 53 pontos - 10.5 %
- 54 pontos - 23.8%
- 55 pontos - 41.9%
- 56 pontos - 61.1%
- 57 pontos - 77.3%
- 58 pontos - 88.5%
- 59 pontos - 94.9%
- 60 pontos - 98.0%
- 61 pontos - 99.3%
- 62 pontos - 99.8%
- 63 pontos - 99.9%
- 64 pontos - 99.9%
- 65 pontos - 99.9%
- 66 pontos - 100 %
REBAIXAMENTO
- 49 pontos - 0.00%
- 48 pontos - 0.003%
- 47 pontos - 0.033%
- 46 pontos - 0.265%
- 45 pontos - 1.46%
- 44 pontos - 5.59%
- 43 pontos - 15.5%
- 42 pontos - 32.8%
- 41 pontos - 54.3%
- 40 pontos - 74.3%
- 39 pontos - 88.4%
- 38 pontos - 96.0%
- 37 pontos - 99.2%
- 36 pontos - 100%
