Nesta quarta-feira (15), o Atlético-MG empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro na Arena MRV, em jogo válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. Com o empate o Atlético diminui as chances de rebaixamento, mas vê sonho por uma vaga na Libertadores se manter distante.

Antes do empate com o Cruzeiro, as chances do Galo cair para a segunda divisão eram de aproximadamente 10%. Após conquistar um pontinho no clássico, o time viu esse número diminuir quase pela metade, chegando em apenas 5,5% de chances de jogar a Série B.

Já a classificação para a Libertadores segue sendo uma realidade muito distante do alvinegro. Antes as chances eram de 1,5% e agora chegam em 1,9%. Aumento de apenas 0,4%, números que não interferem pouco nesta reta final do Campeonato Brasileiro.

Outra maneira de conquistar a vaga na competição internacional é vencendo a Copa Sul-Americana. O Galo está na semifinal e na próxima terça feira (21) inicia o confronto contra o Independiente del Valle em busca de uma vaga na final do torneio.

Jogadores do Atletico-MG durante entrada em campo para partida contra o Bolivar pela Copa Sul-americana 2025. Foto: Gilson Lobo/AGIF

Chances por pontuação

O Atlético ocupa a 14° colocação com 33 pontos. Confira algumas probabilidades de classificar para a Libertadores e de rebaixamento de acordo com cada pontuação.

LIBERTADORES

48 pontos - 0.0 %

49 pontos - 0.007 %

50 pontos - 0.1 %

51 pontos - 0.7%

52 pontos - 3.4 %

53 pontos - 10.5 %

54 pontos - 23.8%

55 pontos - 41.9%

56 pontos - 61.1%

57 pontos - 77.3%

58 pontos - 88.5%

59 pontos - 94.9%

60 pontos - 98.0%

61 pontos - 99.3%

62 pontos - 99.8%

63 pontos - 99.9%

64 pontos - 99.9%

65 pontos - 99.9%

66 pontos - 100 %

REBAIXAMENTO