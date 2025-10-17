menu hamburguer
Atlético Mineiro

Libertadores e Rebaixamento; confira chances do Atlético-MG após empate

Chance de rebaixamento caem; Libertadores se mantém distante

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 17/10/2025
04:30
Probabilidade de rebaixamento diminui, vaga na Libertadores segue distante (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraProbabilidade de rebaixamento diminui, vaga na Libertadores segue distante (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Nesta quarta-feira (15), o Atlético-MG empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro na Arena MRV, em jogo válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. Com o empate o Atlético diminui as chances de rebaixamento, mas vê sonho por uma vaga na Libertadores se manter distante.
Nesta quarta-feira (15), o Atlético-MG empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro na Arena MRV, em jogo válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. Com o empate o Atlético diminui as chances de rebaixamento, mas vê sonho por uma vaga na Libertadores se manter distante.

Antes do empate com o Cruzeiro, as chances do Galo cair para a segunda divisão eram de aproximadamente 10%. Após conquistar um pontinho no clássico, o time viu esse número diminuir quase pela metade, chegando em apenas 5,5% de chances de jogar a Série B.

Já a classificação para a Libertadores segue sendo uma realidade muito distante do alvinegro. Antes as chances eram de 1,5% e agora chegam em 1,9%. Aumento de apenas 0,4%, números que não interferem pouco nesta reta final do Campeonato Brasileiro.

Outra maneira de conquistar a vaga na competição internacional é vencendo a Copa Sul-Americana. O Galo está na semifinal e na próxima terça feira (21) inicia o confronto contra o Independiente del Valle em busca de uma vaga na final do torneio.

COPA SUL-AMERICANA 2025, ATLETICO-MG X BOLIVAR
Jogadores do Atletico-MG durante entrada em campo para partida contra o Bolivar pela Copa Sul-americana 2025. Foto: Gilson Lobo/AGIF

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Chances por pontuação

O Atlético ocupa a 14° colocação com 33 pontos. Confira algumas probabilidades de classificar para a Libertadores e de rebaixamento de acordo com cada pontuação.

LIBERTADORES

  • 48 pontos - 0.0 %
  • 49 pontos - 0.007 %
  • 50 pontos - 0.1 %
  • 51 pontos - 0.7%
  • 52 pontos - 3.4 %
  • 53 pontos - 10.5 %
  • 54 pontos - 23.8%
  • 55 pontos - 41.9%
  • 56 pontos - 61.1%
  • 57 pontos - 77.3%
  • 58 pontos - 88.5%
  • 59 pontos - 94.9%
  • 60 pontos - 98.0%
  • 61 pontos - 99.3%
  • 62 pontos - 99.8%
  • 63 pontos - 99.9%
  • 64 pontos - 99.9%
  • 65 pontos - 99.9%
  • 66 pontos - 100 %

REBAIXAMENTO

  • 49 pontos - 0.00%
  • 48 pontos - 0.003%
  • 47 pontos - 0.033%
  • 46 pontos - 0.265%
  • 45 pontos - 1.46%
  • 44 pontos - 5.59%
  • 43 pontos - 15.5%
  • 42 pontos - 32.8%
  • 41 pontos - 54.3%
  • 40 pontos - 74.3%
  • 39 pontos - 88.4%
  • 38 pontos - 96.0%
  • 37 pontos - 99.2%
  • 36 pontos - 100%

