Atlético-MG entrará na justiça por atitude de jogador no clássico

Na manhã desta quinta-feira (16), o Atlético comunicou que entrará na justiça desportiva com ação contra o atacante do Cruzeiro Kaio Jorge. O jogador "apertou" o punho de Iván Román, zagueiro do Galo, que jogava com uma proteção devido a fratura no local.

Na manhã desta quinta-feira (16), o Atlético comunicou que entrará na justiça desportiva com ação contra o atacante do Cruzeiro Kaio Jorge. O jogador "apertou" o punho de Iván Román, zagueiro do Galo, que jogava com uma proteção devido a fratura no local.

continua após a publicidade

O executivo do clube Paulo Bracks informou que a infração será informada ao Superior Tribunal de justiça Desportiva para que analise o caso como agressão ou conduta contrária a ética.

"Em relação ao Ivan Roman, estamos entrando com uma notícia de infração no STJD em desfavor do atleta Kaio Jorge. Uma atitude covarde e desleal que ele teve com um colega de profissão. Ciente de que o Ivan tem uma fratura na mão, ele fez o que fez.

continua após a publicidade

Bracks ainda completou repugnando ainda mais a atitude, uma vez que Kaio Jorge disputa uma vaga na seleção Brasileira, local de destaque no cenário do futebol.

"Um jogador que pleiteia uma vaga na seleção brasileira não pode ter, na nossa opinião, uma atitude covarde como essa. O tribunal vai analisar se foi uma agressão, se foi uma conduta contrária à ética, à disciplina, mas a gente precisa levar o caso para justiça desportiva. Assim que tiver um prosseguimento desse processo ou uma data de julgamento, todos serão informados.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Lance de Iván Roman com Kaio Jorge

Confira o lance que faz o Atlético entrar na justiça. Kaio Jorge provoca Iván Román e aperta sua mão lesionada:

Lesão de Román

O jovem defensor foi dispensado da seleção chilena na última convocação após sentir dores persistentes na mão esquerda e foi conduzido para exames de imagem. Os exames constataram uma fratura no escafóide, região do punho, entre o polegar e o antebraço, o que só pode ser corrigido com procedimento cirúrgico.

O Atlético avalia se é possível Iván Román seguir atuando com uma proteção ou se a cirurgia deve ser feita nos próximos dias.