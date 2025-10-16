Sampaoli vai usar Gabriel Veneno este ano no Atlético-MG?

Na noite desta quarta-feira (15), o Atlético-MG empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro na Arena MRV, em jogo válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo teve mais oportunidades durante todo o jogo, principalmente após ficar com um jogador a mais no início do segundo tempo, mas não conseguia finalizar com perigo. A torcida pediu pela entrada de Gabriel Veneno, mas não foi atendida.

Na noite desta quarta-feira (15), o Atlético-MG empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro na Arena MRV, em jogo válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo teve mais oportunidades durante todo o jogo, principalmente após ficar com um jogador a mais no início do segundo tempo, mas não conseguia finalizar com perigo. A torcida pediu pela entrada de Gabriel Veneno, mas não foi atendida.

continua após a publicidade

O atacante de 16 anos da base do Galo foi relacionado para uma partida do time principal pela segunda vez. A primeira havia sido na vitória por 3 a 1 contra o Sport. No entanto, não entrou em nenhuma das duas.

Com o Atlético pressionando e em busca do gol, o nome de Veneno foi gritado pela torcida, mas o técnico Sampaoli optou por não coloca-lo na partida. Após o jogo, questionado pela situação, Sampaoli respondeu sobre a utilização do garoto e comparou a experiência que teve com outros jovens da base durante sua primeira passagem pelo Atlético em 2020.

continua após a publicidade

"Não sei, sinceramente. O ano está difícil para nós, a situação está um pouco complexa. Gabriel está tentando se inserir pouco a pouco nos treinamentos. Sem dúvida nós vimos o comportamento dele em sua categoria (sub-17), e vai chegar o momento que nós pensemos que ele esteja preparado. Aconteceu aqui comigo com Savinho e Calebe e sempre pensei que temos que saber respeitar os momentos".

Gabriel Veneno nos treinamentos com o time principal do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Gabriel Veneno, jóia do Atléico

Com apenas 16 anos, o jovem atacante nascido em 2009 já é considerado uma das maiores promessas das categorias de base do Atlético-MG. Atuando preferencialmente pela ponta esquerda, ele se destaca pela velocidade, agilidade nos dribles e rapidez de raciocínio na execução das jogadas.

continua após a publicidade

Apontado por parte da imprensa estrangeira como um possível "novo Neymar", o garoto assinou seu primeiro contrato profissional com o Galo em julho deste ano. O talento já desperta interesse de clubes europeus, e sua multa rescisória para transferências internacionais foi fixada em 60 milhões de euros, cerca de 385 milhões de reais.