Libertadores distante, mas Sul-Americana está garantida para o Atlético-MG? Confira
Galo deve disputar novamente a Sula no próximo ano
O objetivo de disputar a Libertadores da América em 2026 já se tornou um sonho distante para o Atlético. Nesse contexto, a Copa Sul-Americana desponta como o cenário mais concreto para o clube na próxima temporada. Mas, afinal, o Galo já garantiu vaga na competição? Confira a seguir.
A equipe mineira ainda tinha uma alternativa para alcançar a principal competição do continente: conquistar o título da Copa Sul-Americana, o que lhe garantiria vaga direta na Libertadores. No entanto, desperdiçou essa oportunidade ao ser derrotada na final pelo Lanús.
Diante disso, os olhares se voltaram para o Campeonato Brasileiro como a única alternativa. Porém, a campanha irregular do time, marcada por oscilações, números péssimos como visitante e perda de pontos importantes, comprometeu as chances de Libertadores.
Sul-Americana está garantida para o Atlético?
No momento, o Galo ocupa a 13ª posição, com 45 pontos, sendo o último colocado dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Contudo, esse cenário pode mudar: caso Cruzeiro ou Fluminense conquistem a Copa do Brasil, a tabela do Brasileirão terá um G8, garantindo assim uma vaga adicional também na Sul-Americana, até o 14° colocado.
De acordo com o departamento de matemática da UFMG, o Atlético tem 83% de chances de se classificar para a Sul-Americana.
Além disso, o torcedor atleticano também preocupa com outro aspecto que ainda não foi totalmente descartado: o rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mesmo que sejam pequenas, o Galo ainda tem chances matemáticas de cair; são de 0.0428%.
O Atlético tem duas partidas restantes na competição, ambas na Arena MRV. Nesta quarta-feira (3) enfrenta o Palmeiras às 21h30, e fecha a participação no domingo (7) às 16h contra o Vasco da Gama.
