Atlético e Grêmio iniciam nesta segunda-feira a decisão do Campeonato Brasileiro Sub-17, uma das principais competições do calendário das categorias de base no país. A partida de ida será disputada às 20h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O confronto de volta, que definirá o campeão, está marcado para o próximo sábado (18), às 11h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, casa do Galo. Ambos os jogos terão transmissão ao vivo do Sportv.

Como chegam os times?

O Atlético chegou à final após terminar a fase classificatória na 6ª colocação. Na sequência, eliminou o Flamengo nas quartas de final e o Athletico-PR na semifinal. No jogo de volta contra os paranaenses, o Galo venceu por 3 a 2 e garantiu a vaga na decisão.

O Grêmio, por sua vez, avançou em 5º lugar na fase de grupos. Nas etapas eliminatórias, superou o Red Bull Bragantino nas quartas e o Palmeiras na semifinal. Contra o Verdão, a classificação veio apenas na disputa por pênaltis.

Destaques do Atlético na competição

A equipe sub-17 do Atlético-MG é considerada uma das mais promissoras gerações das categorias de base do clube nos últimos anos. Com um elenco recheado de talentos, o time já atrai olhares de clubes europeus e conta com jogadores que possuem multas rescisórias milionárias. Dois nomes, inclusive, já foram promovidos ao elenco principal, o meia Gabriel Veneno e o zagueiro Vitão.

Confira abaixo os principais destaques que podem ajudar o Galo na decisão do Campeonato Brasileiro Sub-17.

Gutte, o camisa 10

Gutte é um dos principais nomes da equipe na temporada. No Campeonato Brasileiro Sub-17, o meia soma cinco gols e seis assistências em apenas oito jogos, além de já ter chegado à marca de 10 gols no ano. Dono de grande qualidade técnica, se destaca também pela visão de jogo e pela liderança dentro de campo.

Kauã Pascini, o capitão

Apesar de estar suspenso para o jogo de ida da final, após ser expulso na semifinal, o lateral-esquerdo será peça fundamental na partida de volta, na Arena MRV. Capitão do time, Kauã se destaca pela solidez defensiva e presença ofensiva, tendo marcado três gols no campeonato.

Cauã Soares, o artilheiro

Referência ofensiva do time, Cauã Soares é o goleador do Atlético na competição, com 10 gols marcados. No total da temporada, já balançou as redes 16 vezes. Com excelente posicionamento e faro de gol, é o centroavante que lidera o ataque alvinegro.

Riquelme, o garçom

O atacante Riquelme é o principal assistente do time no Brasileirão Sub-17, com oito passes para gol. Além disso, também contribui com gols: já são seis na competição, o que o coloca como vice-artilheiro da equipe. Seu diferencial está na visão de jogo e nas decisões rápidas no terço final.

Wallyson Mosquito, o driblador

Mosquito é o típico ponta incisivo, veloz e habilidoso no um contra um. Com três gols e quatro assistências no campeonato, o atacante já foi chamado para treinar com os profissionais e tem uma multa rescisória de impressionantes R$ 390 milhões para clubes do exterior.