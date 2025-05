Assista na íntegra à coletiva de Cuca, técnico do Atlético-MG

O Atlético-MG goleou o Maringá por 4 a 0, na Arena MRV, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, e se classifica para as oitavas. Cuca fala após a classificação sobre a atuação atleticana; assista ao vivo.

O jogo

O Atlético começou em cima. Logo nos primeiros minutos foram duas chances. Cuello recebeu e cruzou para a área. Rubens se jogou, mas não alcançou a bola. Dois minutos depois, Rony ajeitou para Cuello, que finalizou forte, para defesa de Rafael William.



Aos sete minutos, foi a vez do Maringá. Robertinho finalizou de fora da área, mas Everson fez bela defesa. No rebote, Buga finalizou para nova defesa do arqueiro atleticano.

Lucas Bonifácio finalizou de fora da área aos 11 minutos. A bola tirou tinta da trave atleticana. O Atlético forçava muito lançamentos, e não gerava boas jogadas. Quando o Galo passou a chegar com a bola no chão, gerou muito perigo.

No último lance da primeira etapa, Cuello cobrou lateral rápido, Rubens aproveitou a desatenção da defesa e finalizou na saída do goleiro.

Com 15 segundos da segunda etapa, o Galo fez o segundo, com Cuello, mas o gol foi anulado por impedimento.

Aos quatro minutos, Cuello acertou o travessão. No lance seguinte, Alan Franco saiu cara a cara com o goleiro, que fez a defesa.

Aos sete minutos, Natanael cruzou rasteiro para a área, e Patrick apareceu para marcar o primeiro gol dele como profissional.

Daí em diante só deu Atlético. Até que aos 15, Lyanco sofreu pênalti. Hulk foi para a cobrança e isolou.

Aos 27, foi a vez de Rony ficar cara a cara com o goleiro e perder nova oportunidade. Cinco minutos depois, o camisa 33 se redimiu. Scarpa foi lançado por Rubens e tocou para o meio, Rony finalizou rasteiro para marcar o terceiro.

Em falta cobrada para a área aos 42 minutos, Lyanco fechou o placar para o Galo, fechando a goleada.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 4 X 0 MARINGÁ

COPA DO BRASIL - TERCEIRA FASE, VOLTA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 21 de maio, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

🥅 Gols: Rubens (48'/1°T), Patrick (7'/2°T), Rony (32'/2°T) e Lyanco (42'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Júnior Santos (CAM) / Max Miller (MAR), Gustavo Vilar (MAR) e Rhuan (MAR / dois cartões)

🔴 Cartão vermelho: Rhuan (MAR)

🟨 Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ / árbitro); Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ / assistentes)

📺 VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

