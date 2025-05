O Atlético-MG goleou o Maringá por 4 a 0 nesta quarta-feira (21), na Arena MRV, pela terceira fase da Copa do Brasil, e se classificou para as oitavas de final da competição. Rubes, no primeiro tempo, Patrick, Rony e Lyanco, no segundo, marcaram os gols da partida em Belo Horizonte. Com a classificação, o Galo pode enfrentar qualquer um dos classificados, já que a partir das oitavas, todos os times ficam em um mesmo pote do sorteio, que ainda não tem data confirmada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Como foi o jogo

O Atlético começou em cima. Logo nos primeiros minutos foram duas chances. Cuello recebeu e cruzou para a área. Rubens se jogou, mas não alcançou a bola. Dois minutos depois, Rony ajeitou para Cuello, que finalizou forte, para defesa de Rafael William.

Aos sete minutos, foi a vez do Maringá. Robertinho finalizou de fora da área, mas Everson fez bela defesa. No rebote, Buga finalizou para nova defesa do arqueiro atleticano.

continua após a publicidade

Lucas Bonifácio finalizou de fora da área aos 11 minutos. A bola tirou tinta da trave atleticana. O Atlético forçava muito lançamentos, e não gerava boas jogadas. Quando o Galo passou a chegar com a bola no chão, gerou muito perigo.

No último lance da primeira etapa, Cuello cobrou lateral rápido, Rubens aproveitou a desatenção da defesa e finalizou na saída do goleiro. Com 15 segundos da segunda etapa, o Galo fez o segundo, com Cuello, mas o gol foi anulado por impedimento.

continua após a publicidade

Aos quatro minutos, Cuello acertou o travessão. No lance seguinte, Alan Franco saiu cara a cara com o goleiro, que fez a defesa. Aos sete minutos, Natanael cruzou rasteiro para a área, e Patrick apareceu para marcar o primeiro gol dele como profissional.

Daí em diante só deu Atlético. Até que aos 15, Lyanco sofreu pênalti. Hulk foi para a cobrança e isolou. Aos 27, foi a vez de Rony ficar cara a cara com o goleiro e perder nova oportunidade. Cinco minutos depois, o camisa 33 se redimiu. Scarpa foi lançado por Rubens e tocou para o meio, Rony finalizou rasteiro para marcar o terceiro. Em falta cobrada para a área aos 42 minutos, Lyanco fechou o placar para o Galo, fechando a goleada.

O que vem por aí

O Atlético entra em campo novamente neste sábado, contra o Corinthians, pelo Brasileirão, na Arena MRV, às 21h30 (de Brasília). Já o Maringá visita o Anápolis, pela Série C, no domingo.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 4 X 0 MARINGÁ

COPA DO BRASIL - TERCEIRA FASE, VOLTA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 21 de maio, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

🥅 Gols: Rubens (48'/1°T), Patrick (7'/2°T), Rony (32'/2°T) e Lyanco (42'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Júnior Santos (CAM) / Max Miller (MAR), Gustavo Vilar (MAR) e Rhuan (MAR / dois cartões)

🔴 Cartão vermelho: Rhuan (MAR)

🟨 Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ / árbitro); Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ / assistentes)

📺 VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

⚽ESCALAÇÕES



ATLÉTICO: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Rubens; Patrick (Fausto Vera), Alan Franco e Gustavo Scarpa (Caio Paulista); Rony (Igor Gomes), Tomás Cuello (Bernard) e Hulk (Júnior Santos).

MARINGÁ: Rafael William; Tito, Vilar e Max Miller (Rhuan); Robertinho (Fernando), Buga, Negueba, Lucas Bonifácio (Evanderson) e Léo Ceará (Cheron); Moraes (Cauã Tavares) e Maranhão.