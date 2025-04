Nesta quinta-feira, o Atlético-MG goleou o Deportes Iquique pela Sul-Americana. Gustavo Scarpa marcou um dos quatro gols do Galo, o meia voltou a marcar após sete meses. O jogador comemorou com a tradicional comemoração da bola por baixo da camisa, revelando a gravidez da esposa. O meia brincou após o jogo que já pensava em trocar a comemoração.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

- Estou sabendo da gravidez da minha esposa faz tempo, deve chegar o bebê na próxima semana já. Eu estava há meses sem fazer gol, estava tendo que já pensar em uma outra comemoração, tipo a do Bebeto, sei lá, porque eu não fazia gol de jeito nenhum. Mas que bom que deu tempo e agora aguardar o nascimento do meu segundo filho.

Apesar de ter sido o primeiro gol do meia na temporada, Scarpa anotou quatro assistências. O jogador foi peça fundamental no Galo em 2024 e vem reencontrando as boas atuações na temporada.

continua após a publicidade

Scarpa chegou a 80 jogos com a camisa do Atlético. São 10 gols e 15 assistências anotadas, além de ter conquistado duas vezes o Campeonato Mineiro.

O gol marcado veio em uma penalidade, a segunda do Galo no jogo. Hulk, cobrador oficial do time, cobrou a primeira, e passou a segunda para Scarpa. O meia cobrou bem e marcou. Além de comemorar com a bola na barriga, o camisa 10 do Galo falou "sai zica", fazendo alegoria ao longo jejum. Logo após o gol, o meia foi substituído por Bernard.

continua após a publicidade

Scarpa comemora gol pelo Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Nova função no Galo

O camisa 10 do Galo vem atuando em nova posição ao longo desta temporada. Junto com o novo número de camisa, veio nova função.

Milito utilizava o meia como um ala pela direita, muitas vezes sendo criticado por parte da torcida. Apesar de ser uma posição diferente, Scarpa rendeu bem e entregou bons números.

Com a chegada de Cuca, Scarpa passou a ser um "camisa 10" tradicional. Atuando no meio e tendo liberdade, flutuando. Com isso, o meia encontrou mais assistências, mas só marcou após quatro meses de temporada.