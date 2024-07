Gabriel Milito avalia a contratação de Fausto Vera pelo Atlético-MG

Fausto Vera em anúncio do Galo (Foto: Reprodução / X)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 14:12 • Belo Horizonte (MG)

O técnico do Atlético-MG, Gabriel Milito, avaliou a contratação do argentino Fausto Vera pelo clube junto ao Corinthians. A chegada do volante, que custou 4,5 milhões de dólares (R$ 24,7 milhões na cotação atual) aos cofres do Galo, foi um pedido do próprio treinador.

- Fausto Vera é um grandíssimo jogador. Conto muito com ele, por isso chegou, como conto com outros jogadores que atuam na posição dele. Agora tenho esse bendito problema de deixar um jogador bom ou muito bom no banco comigo, pois não podemos jogar com 12, 14 ou 15 jogadores - afirmou o comandante.

Após vários problemas durante o mês de junho e início de julho, com desfalques por lesões, suspensões e atletas na seleções, Milito agora tem opções para organizar o time.

- Prefiro isso do que ocorreu no último mês. Foi muito custoso organizar em cada jogo o time, pois não tínhamos a quantidade que hoje temos - completou.

Fausto Vera chegou ao Corinthians em 2022, após passagem pelo Argentinos Juniors, onde trabalhou com o técnico argentino. No Timão, o central fez 96 jogos, contribuindo com dois gols e quatro assistências.