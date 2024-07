Gabriel Milito elogia Atlético-MG e lamenta empate em Brasília

Foto: Pedro Souza / Atlético







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

O Atlético-MG ficou no empate por 1 a 1 com o Juventude na noite desta terça-feira (16), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o treinador Gabriel Milito lamentou o resultado.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na visão do treinador atleticano, sua equipe teve mais volume de jogo e merecia um resultado melhor.

"O sentimento é que o time fez um grande jogo e claramente deveria ganhar a partida, pelas situações criadas e pelo volume de jogo. Tivemos muitas situações de gol, boa circulação e recuperação de bola. Jogamos muito bem no primeiro tempo, obrigamos o adversário a mudar sua estrutura defensiva. Com a amplitude de Scarpa e Arana, geramos muito perigo. Depois, eles cobriram mais o meio de campo, com quatro jogadores e só um atacante. Isso complicou mais para levarmos perigo," analisou Milito.

O treinador ainda lamentou o resultado diante do que o Galo produziu em campo.

"No segundo tempo, praticamente o tempo todo, eles se defenderam. Mesmo assim, tivemos situações muito claras para obter a vitória. Estou contente com o desempenho da equipe, mas faltou ganhar. Se tivéssemos convertido pelo menos um gol a mais, estaríamos falando da grande partida que fizemos. O rendimento foi muito bom, mas o resultado foi ruim," concluiu.

O Galo agora se prepara para o duelo contra o Vasco no domingo, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro.