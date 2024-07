Bernard comemora reestreia no Galo e espera ‘gostinho especial’ no domingo

Foto: Pedro Souza / Atlético







Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 22:32 • Rio de Janeiro (RJ)

O empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e Juventude, nesta terça-feira (16), no Estádio Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro, marcou a reestreia de dois atletas: o zagueiro Junior Alonso e o meia Bernard.

O meia atleticano comemorou a volta, lamentou o empate, mas espera um grande jogo no domingo (21), contra o Vasco, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro.

-Eu já estava ansioso para o jogo de hoje, por voltar, vestir esta camisa, estar com a Massa e jogar. É um gostinho especial, mas no domingo será muito mais. É um jogo em casa, sei que a torcida vai comparecer. Pelo que demonstramos hoje, não foi um resultado tão positivo, mas como grupo fizemos um bom jogo. É acertar detalhes. Os erros vão acontecer e são naturais. Temos que minimizá-los-, destacou Bernard.

Bernard saiu do Atlético-MG como ponta esquerda. No entanto, com o tempo fora do Brasil, evoluiu sua maneira de jogar e falou sobre isso após o empate com o Juventude.

-Não gosto de ficar preso numa só posição. Gosto de me movimentar bastante. Consigo achar o espaço entre linhas, consigo girar, em um espaço curto quebrar as linhas. Ganhei isso no tempo que fiquei fora e tento colocar em jogo minha melhor versão. Me sinto feliz, mas sei que posso dar muito mais-, finalizou Bernard.

