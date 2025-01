Gabriel Menino ao chegar ao Atlético-MG: ‘Deyverson quis ser meu corretor’

Contratado junto ao Palmeiras, o volante Gabriel Menino passou por uma série de exames no Atlético-MG, assinou contrato até 2028 e disse estar ansioso para estrear pela equipe. O jogador de 24 anos voltará a ser companheiro de Deyverson, e disse que o atacante está fazendo de tudo para que ele se adapte bem à vida em Belo Horizonte.

— O Deyverson quis virar meu corretor aqui em BH. [Está me ajudando a ver casa], quer que eu more mais perto dele — contou Gabriel Menino a "Galo TV".

Gabriel Menino se mostrou motivado com o novo clube, que será o terceiro na carreira — ele começou no Guarani, antes de se profissionalizar no Palmeiras em 2020.

— Minhas expectativas estão lá em cima, é um novo desafio, com uma nova torcida e um novo elenco. Chego para brilhar aqui, e se Deus quiser para fazer muita história aqui dentro — declarou o volante.

Gabriel Menino recebe homenagem do Palmeiras

A transferência de Gabriel Menino para o Atlético-MG fez parte da negociação que levou Paulinho ao clube paulista. O Palmeiras pagou 18 milhões de euros (cerca de R$ de 115 milhões, na cotação atual) pelo atacante, além de ceder o jogador e outro volante, Patrick.

— No dia que fiquei sabendo que iria vir para o Galo, a ansiedade, a emoção, a felicidade, foram as mesmas de quando subi para o profissional. Parece que aquela chama acendeu dentro de mim — declarou Gabriel Menino.

No sábado (4), o volante se despediu do Palmeiras e recebeu uma homenagem da presidente, Leila Pereira, que entregou uma placa de agradecimento pelos serviços prestados ao clube.