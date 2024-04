Fora de casa, Atlético-MG não encontra dificuldades e goleia Caracas, pela Libertadores

Atlético-MG não encontrou dificuldades para superar o Caracas na estreia da Libertadores (Foto: Pedro Souza / Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 20:52 • Caracas (VEN)

O Atlético-MG não tomou conhecimento e goleou o Caracas por 4 a 1, nesta quinta-feira (4), pela Libertadores. Bruno Fuchs, Arana e Paulinho (2) foram os autores dos gols da vitória, enquanto Danny Pérez descontou para os mandantes.

Com o resultado, o Galo assume a liderança do Grupo G por com três pontos e uma bela vantagem no saldo de gols. Além disso, a equipe de Milito tornou-se o primeiro time brasileiro a vencer uma partida na atual edição da Libertadores.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?



Na etapa inicial, o Atlético-MG não tomou conhecimento do Caracas. Em uma cobrança de escanteio, Bruno Fuchs surgiu no segundo poste e finalizou para abrir o placar. Logo na sequência, Hulk teve uma grande oportunidade de ampliar o marcador, mas carimbou a trave. Ainda assim, o Galo não diminuiu o ritmo e ampliou o marcador com Arana aproveitando uma rebatida errada da zaga venezuelana e marcando um belo gol. E na reta final, o lateral-esquerdo cruzou uma bola na área e Paulinho completou para o fundo das redes.



No início do segundo tempo, o Atlético-MG fez algumas substituições para poupar algumas peças, e o Caracas aproveitou o início sonolento do visitante para descontar com Danny Pérez aproveitando rebote de uma cabeçada no travessão e estufando as redes. No entanto, o Galo voltou para o jogo com Paulinho aproveitando um bate-rebate na área e dando números finais ao duelo com uma finalização cruzada.

✅ O QUE VEM POR AÍ?



No próximo fim de semana, o Atlético-MG decide o título do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro. O Galo volta a jogar pela Libertadores diante do Rosário Central, na quarta-feira (10).

Guilherme Arana foi um dos destaques com um gol e uma assistência (Foto: Pedro Souza / Atlético)