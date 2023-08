Dentro da Arena MRV teve muita organização. O Galo teve grande preocupação com o temido "ponto cego". Por isso, deixou seguranças no local para evitar que pessoas ficassem paradas nesses pontos. Diante disso, as pessoas portadoras de necessidades especiais não tiveram problemas e acompanharam o jogo. Banheiros limpos, placas com informações, funcionários treinados para acabar com as dúvidas.