O Atlético Mineiro, no jogo inaugural do seu novo estádio, venceu o Santos, por 2 a 0, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com dois gols de Paulinho, o Galo garantiu a festa e deixou o Peixe estagnado na zona de rebaixamento da competição. Veja no vídeo acima os melhores momentos da partida!