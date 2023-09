Apesar do bom momento do Atlético-MG, que venceu o Cuiabá, por 1 a 0, na Arena MRV, o técnico Luiz Felipe Scolari deu um recado para os críticos e saiu em defesa do volante Otávio, que não conta com muito prestígio perante ao torcedor. Felipão revelou que não escuta nada do que vem das arquibancadas.