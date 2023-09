CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA

> Constraste: O gramado não condiz com a beleza da Arena MRV. Cheio de buracos, dificultando o melhor futebol das equipes.

> Bomba na trave! Paulinho recebeu na velocidade e chutou forte, mas a bola explodiu no travessão

> Gol do Homem-MRV! Paulinho abriu o placar e segue sendo o único a ter marcado no estádio do Galo, com 4 gols

> Tirou tinta. Pavón recebeu na área e buscou o ângulo, mas a bola foi para fora

> Fogo amigo. Rikelme quase marcou contra, ao tentar cruzar o cruzamento. Por sorte a bola acertou o travessão.