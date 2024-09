Escudo do Atlético-MG: como surgiu e história do símbolo

Hino do Atlético-MG embala os grandes momentos do clube mineiro. (Reprodução / Atlético-MG)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 12:26 • São Paulo

O escudo do Atlético-MG, um dos maiores símbolos de sua identidade, passou por várias transformações ao longo dos anos. Desde a fundação do clube, em 1908, o escudo tem sido um emblema de força e tradição. Inicialmente, o símbolo era simples e sem muitos detalhes, com as iniciais "CAM" (Clube Atlético Mineiro) em destaque. Com o passar do tempo, o clube buscou adaptar seu escudo para refletir o crescimento e as conquistas da equipe, tornando-o mais complexo e imponente.

Na década de 1920, o clube mineiro já havia adotado as cores preto e branco como oficiais, e o escudo do Atlético-MG passou a incorporar essas cores em sua composição. As listras pretas e brancas foram adicionadas ao fundo do escudo, criando um contraste marcante que rapidamente se tornou a marca registrada do clube. O formato triangular do escudo, com as pontas voltadas para baixo, simboliza a solidez e a força do Atlético, que, ao longo de sua história, consolidou-se como um dos clubes mais importantes do Brasil.

Evolução do escudo do Atlético-MG

Ao longo de mais de um século de existência, o escudo do Atlético-MG passou por diversas pequenas adaptações, mas sempre mantendo sua essência. Nos anos 1940, o escudo ganhou um design mais refinado, com traços mais definidos e a adição de uma borda ao redor do símbolo. O objetivo dessas mudanças era modernizar o visual do escudo sem perder a identidade visual do clube.

Nos anos 1970, após a conquista do Campeonato Brasileiro de 1971, o clube adicionou uma estrela dourada acima do escudo do Atlético-MG, representando o título nacional. Essa estrela se manteve como um símbolo permanente, destacando a importância daquela conquista para a história do Galo. Desde então, a estrela faz parte do uniforme oficial do clube, sendo um lembrete constante da grandeza do Atlético-MG.

Curiosidades do escudo

O escudo do Atlético-MG é o mesmo desde a década de 1980, com as listras verticais pretas e brancas, a sigla "CAM" ao centro e a estrela dourada acima. O design simples e clássico transmite uma imagem de tradição e orgulho, características essenciais do clube. O formato triangular e as cores contrastantes reforçam a imagem de um clube sólido, resistente e determinado.

O escudo do Atlético-MG é amplamente utilizado em todos os materiais oficiais, desde os uniformes dos jogadores até produtos licenciados como camisas, bonés e bandeiras. Para os torcedores, o escudo é um símbolo de pertencimento e orgulho, representando a história de luta e superação do clube.

Ao longo dos anos, o clube já lançou versões comemorativas do escudo do Atlético-MG em ocasiões especiais. Em 2008, por exemplo, durante a celebração do centenário do clube, o escudo foi redesenhado para incluir elementos que homenageavam os 100 anos de história do Galo. Essas versões temporárias do escudo foram utilizadas em produtos exclusivos e materiais promocionais, mas o design original sempre voltou a ser o principal.