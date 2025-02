Escalações de Atlético-MG x Tombense: Cuca mantém equipe

O técnico do Atlético-MG, Cuca, vai usar a mesma escalação dos últimos quatro jogos na partida deste sábado (15), contra o Tombense, às 16h30, no Mineirão, no primeiro confronto pela semifinal do Campeonato Mineiro. O atacante Rony, com a camisa 33, e o lateral esquerdo Caio Paulista, número 38, anunciados oficialmente na sexta-feira (14), ficam no banco de reservas.

Assim, o Atlético-MG está escalado com:

Everson, Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Rubens; Cuello e Hulk.

Cuca perdeu dois atacantes no treino de sexta-feira. Júnior Santos sofreu lesão no tendão da panturrilha direita e Palacios contundiu-se na coxa esquerda – o clube não divulgou a previsão para o retorno de ambos. Também estão fora Caio Maia (contusão no joelho direito), Cadu (joelho direito) e Alisson, que está com Seleção Brasileira Sub-20 no Sul-Americano na Venezuela.

Sob o comando do técnico Raul Cabral, o Tombense não tem problemas e vai jogar com:

Matheus; Júlio Henrique, Roger Carvalho, Rony e Dudu Mandai; João Vitor, Fabrício Dias e Pedro Oliveira; Jefferson Renan, João Pedro e Douglas Coutinho.

Atlético-MG e Tombense somaram a mesma pontuação na primeira fase

Tombense e Atlético-MG fizeram as melhores campanhas da primeira fase do Mineiro, com 16 pontos ganhos – a equipe de Tombos ficou com o primeiro lugar do grupo por ter uma vitória a mais. No entanto, não há vantagem para o desempate: em caso de igualdade em pontos e saldo de gols após as duas partidas, o classificado para a final será definido na disputa de pênaltis. O segundo jogo, no próximo fim de semana, será na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

O Atlético-MG defende longa invencibilidade diante do Tombense. A última derrota do Galo para o Gavião Carcará ocorreu em janeiro de 2019, por 1 a 0 no Almeidão, em Tombos, pela primeira fase do Mineiro. Depois, foram seis vitórias atleticanas e três empates.