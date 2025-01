Escalações de Atlético-MG x América: times terão novidades

Em busca de reabilitação no Campeonato Mineiro, após três empates nas primeiras rodadas, o Atlético-MG sabe que a vitória diante do América é fundamental para que a equipe consiga a classificação para a semifinal. O técnico Cuca altera a escalação em relação aos dois jogos que o Galo disputou duas partidas em Orlando (EUA), pela FC Series, quando empatou com Cruzeiro e Orlando City, por 0 a 0.

O Atlético-MG vai jogar com:

Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Rubens e Gustavo Scarpa; Júnior Santos e Hulk.

O atacante Júnior Santos, contratado ao Botafogo, vai estrear com o número 37, apesar de a camisa 11, que usava no time carioca, estar disponível.

Cuca não contará com o atacante Caio Maia, que sofreu entorse no joelho direito na partida de sábado (25), contra o Orlando City. O volante Patrick ainda faz trabalho de recondicionamento físico e continua de fora da equipe. Outra ausência é o volante Paulo Vítor, expulso no empate por 0 a 0 com o Pouso Alegre, domingo (26), quando o Atlético-MG escalou um time alternativo.

Goleiro e meia desfalcam o América diante do Atlético-MG

O América está escalado com:

Jori; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Miqueias, Elizari e Cauan Barros; Fabinho, Figueiredo e Jonathas.

No América, o principal desfalque do técnico William Batista é o goleiro Matheus Mendes, emprestado pelo Atlético-MG. Para escalá-lo, o Coelho teria de pagar ao Galo R$ 750 mil, valor considerado alto pela diretoria americana.

O meia Benítez também fica de fora do clássico, por causa de dores na coxa esquerda. O zagueiro Samuel Alves se recupera de lesão ligamentar no joelho direito, e o volante Alê segue fora por causa de dores no joelho esquerdo.

O América faz boa campanha no Mineiro. Depois do empate com o Uberlândia (2 a 2) na estreia, a equipe venceu Pouso Alegre (7 a 0) e Villa Nova (2 a 0).