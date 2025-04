Escalação do Atlético-MG tem novidades para estreia na Sul-Americana

O Atlético-MG divulgou a escalação para o duelo com o Cienciano nesta terça-feira (1º), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru, pela estreia da Copa Sul-Americana 2025. O time tem novidades em relação à equipe que encarou o Grêmio no último sábado (29), na derrota por 2 a 1 pelo Brasileirão.

As primeiras mudanças são nas laterais. Saravia e Caio Paulista entram nos lugares de Natanael e Guilherme Arana, respectivamente, na direita e na esquerda. Além disso, o meio-campista Alan Franco, gripado, sequer foi relacionado para a partida e será substituído por Rubens entre os 11 iniciais do Galo.

Escalações de Cienciano e Atlético-MG

Com as alterações, o técnico Cuca manda o Atlético a campo na altitude de Cusco com: Everson; Saravia, Lyanco, Alonso e Caio Paulista; Rubens, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello, Hulk e Rony.

Por sua vez, o Cienciano recebe o Galo sob o comando de Cristian Leonel Díaz com: Bolado; Estrada, Ortíz, Galeano e Gómez; Arias, Benites e Torrejón; Romagnoli, Da Silva e Garcés.

