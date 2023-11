O Atlético-MG venceu o Flamengo por 3 a 0 no Maracanã, em jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão. Os gols do Galo foram marcados por Paulinho, Edenilson e Rubens. Com este resultado, o Galo entrou de vez na luta pelo título do Brasileirão ao atingir os 63 pontos e ultrapassar o Flamengo na classificação. Assista no player acima aos melhores momentos de Flamengo x Atlético.