Em momento turbulento na temporada, Atlético-MG marca coletiva de CEO

Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 13:46 • Belo Horizonte (MG)

O momento do Atlético-MG não é nada bom. Em meio a uma fase marcada por duras derrotas, goleadas em sequência, e queda livre na temporada, o clube mineiro marcou uma entrevista coletiva do CEO Bruno Muzzi e do diretor de futebol Victor Bagy.

A conversa com a imprensa será na quinta-feira (11), às 11h (de Brasília), na Arena MRV. No mesmo dia, às 21h30 (de Brasília), o Galo entra no gramado do estádio, pelo Campeonato Brasileiro, diante do São Paulo.

A entrevista ocorre em momento de maior turbulência do Galo em 2024. O time comandado por Gabriel Milito chega de derrota por 3 a 0 para o Botafogo, no domingo passado, no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão. Na rodada anterior, o Atlético perdeu por 4 a 2 para o Flamengo, em casa.

São sete gols sofridos nos últimos dois jogos e um péssimo desempenho em campo. Com os resultados ruins, o Galo ocupa a 12ª colocação, com 18 pontos conquistados em 14 partidas. No momento, são seis pontos a mais que o primeiro time do Z-4, o Corinthians.

