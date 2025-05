Em semana livre, Ceará inicia preparação para encarar Atlético-MG

O Ceará iniciou nesta segunda-feira (26) a sua preparação para receber o Atlético-MG, na Arena Castelão, pela 11ª rodada do Brasileirão. O duelo acontece no próximo domingo (1º), a partir das 18h30 (de Brasília). Os dias de preparação incluem uma semana livre para o Alvinegro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O Ceará não entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro no último fim de semana - seu jogo contra o Botafogo, pela décima rodada, foi adiado. A decisão aconteceu porque o duelo não poderia ser disputado, no Rio de Janeiro, na mesma data de Fluminense x Vasco. O clássico no Maracanã, que terminou com triunfo dos tricolores por 2 a 1, preocupava as forças de segurança do estado.

Em seu compromisso mais recente, o Vovô encarou o Palmeiras fora de casa, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O time perdeu por 1 a 0 na ida e, na semana passada, foi derrotado por 2 a 0. Serão, ao todo, nove dias livres entre tal partida e a próxima.

continua após a publicidade

Partida entre Palmeiras e Ceará, pela Copa do Brasil (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

O treinamento desta segunda-feira foi o primeiro de um total de cinco atividades e esteve, majoritariamente, voltado para a parte física dos atletas. A intensidade de jogo foi um dos aspectos trabalhados por Léo Condé.

Ceará: período livre entre as partidas

Além de realizar treinos e promover ajustes, o técnico Léo Condé poderá aproveitar os dias livres para recuperar fisicamente seus atletas. O lateral-esquerdo Matheus Bahia sentiu a parte posterior da coxa direita contra o Palmeiras, no 1º tempo, sendo substituído por Nicolas no intervalo.

continua após a publicidade

O atacante Pedro Raul sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo contra o Sport e também saiu no intervalo. Titular diante do Alviverde, o camisa 9 terá um período de recuperação para seguir no time que enfrentará o Atlético-MG.