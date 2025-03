Ex-árbitro vê dois erros capitais de Raphael Claus em Grêmio x Atlético-MG

O Grêmio venceu o Atlético-MG por 2 a 1 no Brasileirão, em jogo que contou com algumas polêmicas de arbitragem. No primeiro gol do Tricolor, Lucas Esteves levantou o pé em dividida com jogador do time mineiro, em lance que, para Carlos Eugênio Simon, foi faltoso. O ex-árbitro também citou outro lance, envolvendo o zagueiro Wagner Leonardo.

- O primeiro gol do Grêmio contra o Atlético-MG foi irregular. No começo do lance, o jogador do Grêmio levanta muito o pé, isso é caracterizada como jogada perigosa. As travas da chuteira não chegam a encostar no adversário, se tocam, era tiro livre direto. Como não tocou, deveria ter sido marcado tiro livre indireto. Como o árbitro não marcou no campo, o VAR deveria ter sugerido a revisão, porque claramente é uma jogada perigosa - disse Simon.

- O zagueiro do Grêmio, que já tinha cartão amarelo, dá uma entrada por trás e acerta a perna do adversário. É jogada temerária, lance de cartão amarelo. Seria o segundo, e ele deveria ter sido expulso. Tudo isso aconteceu na frente do árbitro - completou.

Arezo e Edenílson marcaram os gols do Grêmio no primeiro tempo. Rony descontou para o Atlético-MG na segunda etapa. Raphael Claus apitou o jogo.

Próximos jogos de Grêmio e Atlético-MG

Na próxima quarta-feira (2), às 21h30min, o Grêmio estreia na Copa Sul-Americana contra o Sportivo Luqueño, em Assunção, no Paraguai. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso gremista é no sábado (5), às 18h30min, diante do Ceará, no Castelão, em Fortaleza.

Já o Atlético-MG estreia na Sul-Americana na terça-feira (1º), às 21h30min, contra o Cienciano, em Cuzco, no Peru. Pelo Brasileirão, o Galo fará seu primeiro jogo em casa, na Arena MRV, em Belo Horizonte, no domingo (6), às 16h, diante do São Paulo.