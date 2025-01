Atlético-MG perde taça para Orlando City nos pênaltis

No encerramento da FC Series, a antiga Florida Cup, Atlético-MG e Orlando City empataram por 0 a 0 neste sábado (25), em Orlando (EUA). Na disputa de pênaltis, o time norte-americano venceu por 6 a 5 e ficou com a taça oferecida pela organização do evento. O Galo não fez boa apresentação e criou poucas chances de gol.

continua após a publicidade

Curiosamente, as quatro partidas disputadas pela FC Series, nos Estados Unidos, terminaram empatadas: Cruzeiro 1 x 1 São Paulo, Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG, São Paulo 0 x 0 Flamengo e o jogo deste sábado (25).

Gabriel Menino, do Atlético-MG, no jogo com o Orlando City (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

A partida entre Atlético-MG e Orlando City teve pouca inspiração de ambos os lados. No primeiro tempo, o time da casa foi ligeiramente superior e criou as melhores oportunidades. No intervalo, o técnico Cuca colocou em campo o lateral-direito Natanael, o volante Rubens e o atacante Brahian Palacios. Com as mudanças, Gabriel Menino foi recuado para volante. O Galo teve mais presença no campo ofensivo, mas sem conseguir abrir o placar.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Na disputa de pênaltis, Smith, Enrique, Brekalo, Gallese, Freeman e Gerbet converteram para o Orlando City. Igor Gomes, Palacios, Rubens, Everson, Otávio fizeram para o Galo. O goleiro Everson defendeu a cobrança de Angulo, e Deyverson chutou por cima do travessão. Na última batida, o zagueiro Bruno Fuchs desperdiçou para o Atlético-MG.

✅ FICHA TÉCNICA

ORLANDO CITY 0 x 0 ATLÉTICO-MG - Nos pênaltis: Orlando 6 x 5 Atlético-MG

FC SERIES

🗓️ Data e horário: Sábado, 25 de janeiro de 2025, 17h (de Brasília)

📍 Local: Inter&Co Stadium - Orlando (EUA)

🟨 Cartão amarelo: Angulo (Orlando City)

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

ORLANDO CITY (Técnico Óscar Pareja)

Gallese, Freeman, Schlegel (Thomas Williams), Brekalo e Rafael Santos (Gerbet); César Araújo (Guske), Cartagena (Smith), Ojeda (Shak Mohammed), Caraballo (Thorhallsson), Muriel (Ramiro Enrique) e Tsukada (Angulo).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Saravia (Natanael), Lyanco (Bruno Fuchs), Júnior Alonso (Igor Rabello) e Guilherme Arana (Rômulo); Fausto Vera (Rubens), Alan Franco (Otávio), Gabriel Menino (Deyverson) e Gustavo Scarpa (Igor Gomes); Hulk (Caio Maia) e Bernard (Palacios).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Joe Surgan (EUA)

🚩 Assistentes: Kevin Huet e Colin Ashey (EUA)

4️⃣ Quarto árbitro: Edson Carvajal (EUA)