CT do Atlético-MG: onde o Galo treina em Belo Horizonte?

CT do Atlético-MG, a Cidade do Galo, recebeu a Seleção da Argentina na Copa do Mundo de 2014. (Foto: Atlético-MG)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 17:08 • São Paulo

A Cidade do Galo, o CT do Atlético-MG, é um dos mais renomados centros de treinamento da América Latina, conhecido por sua infraestrutura moderna e capacidade de receber equipes de futebol do mundo todo. Localizada em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, a Cidade do Galo cobre uma área de 244 mil metros quadrados e foi eleita o melhor CT do Brasil em 2010. A estrutura permite que tanto o elenco profissional quanto as categorias de base usufruam de condições ideais para treinamento e recuperação, com áreas de fisioterapia, análise de desempenho e salas de reunião.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Estrutura do Atlético-MG

O CT do Atlético-MG conta com cinco campos de futebol oficiais, que são mantidos em excelentes condições para atender a todas as necessidades do time durante os treinos. A estrutura inclui um hotel de primeira linha com 20 suítes, onde os jogadores podem se concentrar e recuperar, além de academia, sala de fisioterapia, piscinas aquecidas e áreas de lazer. Com salas de fisiologia e medicina, o CT também dispõe de um centro de reabilitação e equipamentos avançados, como sistemas de ergoespirometria para monitorar o desempenho dos atletas, e infraestrutura médica com raios-X e consultório dentário.

O local possui ainda um auditório, salão de jogos e um refeitório com capacidade para atender as demandas nutricionais do time. Por conta de sua qualidade, a Cidade do Galo já hospedou seleções de futebol, incluindo a Argentina, que utilizou o espaço durante a Copa do Mundo de 2014. A instalação é um verdadeiro patrimônio do clube, refletindo o compromisso do Atlético-MG com a excelência esportiva e a formação de novos talentos.

Endereço do CT do Atlético-MG

Rodovia MG-424, Km 21 - Bairro Jardim da Glória, Vespasiano - MG, CEP: 33206-124.

Como chegar ao CT do Atlético-MG de carro ou transporte público

Localizada a cerca de 25 km do centro de Belo Horizonte, a Cidade do Galo pode ser acessada de carro em aproximadamente 40 minutos, via Rodovia MG-424. Essa rota leva diretamente ao CT, com acesso facilitado tanto para a capital quanto para o Aeroporto Internacional de Confins.

Para quem prefere o transporte público, há opções de ônibus que partem de Belo Horizonte em direção a Vespasiano, onde o CT está situado. A viagem de transporte público leva em torno de uma hora, considerando o tempo de deslocamento entre as paradas e a troca de linhas.

A localização estratégica da Cidade do Galo permite fácil acesso aos principais pontos de Belo Horizonte, sendo também um local de grande importância para a logística do time e da equipe técnica do Atlético-MG.