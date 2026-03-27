Atlético-MG: Cissé marca primeiro gol como profissional em estreia pela seleção de Guiné

O jovem volante do Atlético, Cissé, foi um dos destaques desta sexta-feira (27) durante a Data Fifa. Aos 19 anos, o jogador fez sua estreia pela seleção de Guiné e marcou seu primeiro gol como profissional.

O jovem volante do Atlético, Cissé, foi um dos destaques desta sexta-feira (27) durante a Data Fifa. Aos 19 anos, o jogador fez sua estreia pela seleção de Guiné e marcou seu primeiro gol como profissional.

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Cissé começou a partida no banco de reservas, mas foi acionado aos 34 minutos do primeiro tempo. Naquele momento, Guiné já perdia por 2 a 0 para o Togo. Pouco depois de entrar em campo, em menos de 10 minutos, o volante diminuiu o placar. Ele recebeu a bola na área após jogada pela direita, dominou já dentro da área e finalizou de pé esquerdo, com firmeza, no canto, sem chances para o goleiro adversário. Veja o gol marcado pelo jovem do Galo:

O gol do jovem deu novo ânimo à equipe, que conseguiu buscar o empate já na reta final da partida. O atacante Guirassy, destaque do Borussia Dortmund, marcou e garantiu o 2 a 2 no amistoso.

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A seleção de Guiné volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta Benin em mais um compromisso da Data Fifa.

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Cissé vem chamando atenção no Atlético

Cissé tem se destacado neste início de temporada 2026. Natural da Guiné, o volante começou o Campeonato Mineiro atuando com a equipe alternativa do Atlético, mas chamou atenção e rapidamente passou a integrar o elenco principal. Até o momento, o jogador já disputou sete partidas pelo time principal, incluindo a final do Campeonato Mineiro, na qual iniciou como titular.

Devido ao destaque, na última semana o jovem teve seu contrato renovado com o Galo. O jogador estendeu seu vínculo com o clube mineiro até 2030.

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