Atlético-MG antecipa retorno de jovem após empréstimo com poucas oportunidades

O goleiro Robert voltou ao Atlético após o encerramento antecipado do empréstimo ao Athletic, de São João del-Rei. O jogador de 20 anos tinha vínculo com o Esquadrão de Aço até o fim da temporada, mas o acordo foi interrompido nesta semana.

O goleiro Robert voltou ao Atlético após o encerramento antecipado do empréstimo ao Athletic, de São João del-Rei. O jogador de 20 anos tinha vínculo com o Esquadrão de Aço até o fim da temporada, mas o acordo foi interrompido nesta semana.

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Emprestado no início do ano para disputar o Campeonato Mineiro, a Série B e a Copa do Brasil, Robert foi cedido com o objetivo de ganhar mais minutos em campo, já que, no Galo, seria a terceira opção para a posição e teria poucas oportunidades.

No entanto, o cenário não se concretizou no Athletic. O jovem participou de apenas duas das 12 partidas da equipe e, na maior parte do tempo, ficou como opção no banco de reservas. O titular da posição tem sido Jhonatan Luiz. Além disso, o clube de São João del-Rei contratou recentemente mais um goleiro, o que faria com que Robert caísse ainda mais na hierarquia, tornando-se a terceira opção.

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Diante desse contexto, o Atlético optou pelo retorno do atleta. Agora, Robert passa a integrar um grupo que conta com quatro goleiros no elenco principal: Éverson, Gabriel Delfim e Pedro Cobra.

A informação foi antecipada pelo canal Bica Galo e confirmada pelo Lance!.

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Robert no Atlético e multa milionária

Robert é formado nas categorias de base do Atlético e foi promovido ao elenco profissional no ano passado. Apesar disso, ainda não teve oportunidades de atuar pela equipe principal do Galo.

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O goleiro também acumula passagens pelas seleções de base do Brasil e integrou o grupo que disputou o Sul-Americano Sub-20 em 2025. Com contrato válido até 2029, Robert possui multa rescisória fixada em 60 milhões de euros (cerca de R$ 370 milhões).